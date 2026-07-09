ETV Bharat / state

राम मंदिन दान गबन में जो भी दोषी होगा छोड़ा नहीं जाएगा: पंकज चौधरी

सोनभद्र: जिले के दौरे पर पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया. पार्टी कार्यालय में उन्होंने पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर के आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर संगठन को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. इसके बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने संगठन, चुनावी रणनीति, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले और पंचायत चुनाव समेत कई अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी. उन्होंने सीधे शब्दों में कहा कि राम मंदिर दान गबन मामले में जो भी दोषी होगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा. उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी.





भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी बुधवार को सोनभद्र पहुंचे. यहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया. पार्टी कार्यालय में आयोजित बैठक में उन्होंने बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं के साथ लगातार संवाद बनाए रखने और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में पूरी ताकत से जुटने का आह्वान किया. बैठक में जिले के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे.

उन्होंने कहा कि मैं अभी छह महीने पहले ही प्रदेश अध्यक्ष बना हूं. मेरा प्रयास है कि प्रदेश के प्रत्येक जिले में जाकर पार्टी के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करूं. इसी कड़ी में सोनभद्र आया हूं. उन्होंने राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर सवाल किया गया. इस पर उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जांच चल रही है और जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. हर मामले का खुलासा होना चाहिए. जांच चल रही है. जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी.