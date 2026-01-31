ETV Bharat / state

'पंचायत चुनाव समय पर होंगे'; हाथरस में मंत्री ओपी राजभर का बयान- सही काम कर रही है पुलिस

हाथरस में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने गिरधरपुर में बंजारा हक अधिकार महारैली को किया संबोधित.

हाथरस में मंत्री ओपी राजभर का बयान
हाथरस में मंत्री ओपी राजभर का बयान (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 31, 2026 at 8:41 PM IST

हाथरस : सुहेलदेव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर शनिवार को हाथरस पहुंचे. इस दौरान उन्होंने गांव गिरधरपुर में बंजारा हक अधिकार महारैली को संबोधित किया.

'सभी जिलों में पहुंचा दिए गए मतपत्र' : मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि पंचायत चुनाव समय पर होंगे. सभी जिलों में मतपत्र पहुंचा दिए गए हैं. 28 तारीख तक मतदाता सूची प्रकाशित होने जा रही है. मार्च में इसका अंतिम प्रकाशन हो जाएगा. राज्य चुनाव आयोग तैयारी में जुटा हुआ है. अप्रैल-मई में चुनाव संपन्न हो जाएंगे. उन्होंने कहा कि जनगणना 2027 में होगी.

हाथरस में मंत्री ओपी राजभर का बयान (Video credit: ETV Bharat)

'UGC से किसी का कोई नुकसान नहीं' : यूजीसी के मुद्दे पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि यह कोई बड़ा मामला नहीं है. किसी का कोई नुकसान इसमें नहीं है. संविधान के दायरे में समानता लाने के लिए कानून लाया गया है, यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो कोर्ट ने अगली तारीख तक रोक लगाई है. दोनों पक्ष अपना-अपना पक्ष रखेंगे. कोर्ट का जो फैसला आएगा वह सबको मानना पड़ेगा.

'मार्च में अंतिम वोटर लिस्ट का होगा प्रकाशन' : हाफ एनकाउंटर को लेकर किये गये सवाल पर मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने कहा कि जो पुलिस का काम है पुलिस सही कर रही है. उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है, उसका जवाब दिया जाएगा. मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने पंचायत चुनाव समय पर होगा. उन्होंने कहा कि 6 फरवरी तक वोटर लिस्ट नाम बढ़ाने वाला चल रहा है. मार्च में अंतिम वोटर लिस्ट का प्रकाशन होगा.

