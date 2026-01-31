ETV Bharat / state

'पंचायत चुनाव समय पर होंगे'; हाथरस में मंत्री ओपी राजभर का बयान- सही काम कर रही है पुलिस

हाथरस में मंत्री ओपी राजभर का बयान ( Photo credit: ETV Bharat )