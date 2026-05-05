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वाराणसी में मंत्री ओपी राजभर का गनर रेप केस में गिरफ्तार, दो बार कराया गर्भपात, दूसरी महिला से की शादी

वाराणसी : सारनाथ थाने की पुलिस ने कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर के गनर प्रशांत राय को रेप केस में गिरफ्तार किया है. पीड़िता का आरोप है कि शादी का झांसा देकर चार साल तक शोषण किया. यहां तक की गर्भपात भी कराया.

युवती ने दुष्कर्म, जबरन गर्भपात कराने और जान से मारने की धमकी देने जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है. पीड़िता के अनुसार, आरोपी ने उसे प्रेम जाल में फंसाकर शादी का झांसा दिया और करीब चार वर्षों तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा. इस दौरान वह वाराणसी में किराए के मकान में युवती के साथ रह रहा था. युवती का कहना है कि आरोपी लगातार शादी का आश्वासन देता रहा, जिससे वह संबंध बनाए रखने को मजबूर हुई.

पीड़िता ने बताया, वह दो बार गर्भवती हुई, लेकिन हर बार आरोपी ने उस पर दबाव बनाकर गर्भपात कराने के लिए मजबूर किया. यह सब उसकी इच्छा के खिलाफ हुआ और आरोपी ने उसे मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया. युवती ने बताया, आरोपी प्रशांत राय ने 25 अप्रैल को प्रयागराज में चुपके से किसी अन्य महिला से शादी कर ली है. इसकी जानकारी उसे सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों से मिली. इसके बाद उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराया.