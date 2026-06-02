ETV Bharat / state

आखिर क्यों सपा के गढ़ में ही पकड़े जाते हैं आतंकी...मंत्री ओपी राजभर का अखिलेश यादव पर तंज, आजमगढ़ से ATS ने पकड़ा है संदिग्ध

ओपी राजभर ने अखिलेश यादव पर किया तंज. ( Photo Credit; ETV Bharat )

आजमगढ़ : उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री एवं सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर ने आजमगढ़ में आतंकवाद निरोधक दस्ता (ATS) की हालिया कार्रवाई को लेकर समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला है. मंगलवार को अतरौलिया स्थित निरीक्षण भवन में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम के बाद राजभर ने कहा कि आखिर समाजवादी पार्टी के गढ़ कहे जाने वाले क्षेत्रों से ही बार-बार आतंकी क्यों पकड़े जा रहे हैं. मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने ATS टीम की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने देश और समाज की सुरक्षा के लिए सराहनीय कार्य किया है. हम ATS टीम को बधाई देते हैं. उन्होंने देशहित में बड़ी कार्रवाई की है. उन्होंने समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जब भी आजमगढ़ का नाम आता है तो सपा नेता उसे अपना गढ़ बताते हैं, लेकिन यदि उसी क्षेत्र से लगातार आतंकवाद से जुड़े लोग गिरफ्तार हो रहे हैं तो यह चिंताजनक विषय है. मंत्री ओपी राजभर ने ATS टीम को बधाई दी. (Video Credit; ETV Bharat)