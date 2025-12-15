ETV Bharat / state

2 साल बनाम पांच साल का रिपोर्ट कार्ड: मंत्री ओपी चौधरी ने गिनाई उपलब्धि, नवा रायपुर में निवेश, रोजगार और पर्यटन पर फोकस

मंत्री ओपी चौधरी ने अपने विभाग से जुड़े काम को सामने रखा और कहा कि विभाग के काम से संतुष्ट हैं.

मंत्री ओपी चौधरी ने गिनाई अपने विभाग की उपलब्धियां (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 15, 2025 at 8:57 PM IST

रायपुर. आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने सरकार के दो वर्ष पूरे होने पर अपने विभागीय उपलब्धियों का ब्यौरा पेश किया. छत्तीसगढ़ संवाद में आयोजित पत्रकार वार्ता में मंत्री चौधरी ने कहा कि सरकार ने बीते दो साल में ऐसा काम किया है, जिसकी तुलना 5 साल से की जा सकती है. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार डिलीवरी पर आधारित सरकार है और योजनाओं का लाभ सीधे आम नागरिकों तक पहुंच रहा है.

मंत्री ओपी चौधरी ने अपने विभाग से जुड़े काम को सामने रखा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

दो साल बनाम पांच साल: मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि विभाग ने कई स्लाइड्स के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि पहले 5 साल में आवास एवं पर्यावरण विभाग की कार्यप्रणाली कैसी थी. अब वर्तमान दो वर्षों में किस तरह ठोस बदलाव किए गए हैं. उन्होंने कहा कि दो साल में किए गए कार्यों से सरकार पूरी तरह संतुष्ट है और जनता को इसका प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है.

आवास एवं पर्यावरण विभाग: मंत्री ने कहा कि बीते दो वर्षों में विभाग का फोकस किफायती आवास उपलब्ध कराने, बेहतर रहवासी सुविधाएं विकसित करने, आजीविका के अवसर सृजित करने पर है. साथ ही पर्यावरण-अनुकूल ईज ऑफ लिविंग सुनिश्चित करने पर भी रहा है. इन प्रयासों से नागरिक जीवन में सुधार आया है और राज्य के भविष्य के लिए मजबूत आधार तैयार हुआ है.

नवा रायपुर में निवेश, रोजगार और पर्यटन पर फोकस (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

गृह निर्माण मंडल: ओपी चौधरी ने बताया कि दो वर्ष पहले छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल गंभीर वित्तीय संकट से गुजर रहा था. 3200 से अधिक आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियां नहीं बिकी थीं और मंडल पर 735 करोड़ रुपए का कर्ज था. राज्य सरकार की ओर से यह पूरी राशि उपलब्ध कराकर मंडल को कर्ज मुक्त किया गया. वर्तमान में मंडल पर किसी भी प्रकार का कर्ज नहीं है.

OTS-2 योजना: जो संपत्तियां नहीं बिकीं हैं उनके विक्रय के लिए सरकार ने एकमुश्त निपटान योजना OTS-2 शुरू की. इसके तहत 30 प्रतिशत तक की छूट दी गई. इस योजना को व्यापक सफलता मिली और मात्र 9 महीनों में 1251 संपत्तियों का विक्रय हुआ. इससे 190 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ, जिसे आगामी आवासीय और व्यावसायिक परियोजनाओं में निवेश किया जाएगा.

नई निर्माण नीति: मंत्री ने बताया कि भविष्य में स्टॉक से बचने के लिए नई निर्माण नीति लागू की गई है. अब मांग आधारित निर्माण को प्राथमिकता दी जाएगी. नई नीति के तहत 60% या प्रथम तीन माह में 30 प्रतिशत पंजीयन अनिवार्य किया गया है, जिसके बाद ही निर्माण कार्य शुरू होगा.

2 साल बनाम पांच साल का रिपोर्ट कार्ड (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

डिजिटल व्यवस्था: आवंटियों की सुविधा के लिए ऑनलाइन पोर्टल को और मजबूत किया गया है. प्रक्रियाओं को सरल और समयबद्ध बनाया गया है, जिससे नागरिकों को कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. AI आधारित चैटबॉट के माध्यम से 24×7 जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे पारदर्शिता बढ़ी है.

रायपुर विकास प्राधिकरण: मंत्री चौधरी ने रायपुर विकास प्राधिकरण की उपलब्धियों की जानकारी देते हुए बताया कि 193 करोड़ रुपए की लागत से पीएम यूनिटी मॉल का निर्माण किया जा रहा है. इसके अलावा टिकरापारा में 168 फ्लैट के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई है. जनवरी से पूरी तरह ऑनलाइन प्रणाली लागू कर दी गई है.

नवा रायपुर अटल नगर: नवा रायपुर को लेकर भी मंत्री ने बात रखी. कहा कि बीते दो वर्षों में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए. प्राधिकरण की ओर से 1,345 करोड़ रुपए के संपूर्ण ऋण का भुगतान कर दिया गया है, जिससे नवा रायपुर देश का पहला कर्ज मुक्त ग्रीनफील्ड शहर बन गया है. ऋण चुकता होने के बाद 5,030 करोड़ रुपए मूल्य की भूमि और संपत्तियां गिरवी-मुक्त हुई हैं.

नवा रायपुर में निवेश, रोजगार और पर्यटन पर फोकस

  • नवा रायपुर में औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देने पर फोकस
  • 132 एकड़ में टेक्सटाइल पार्क विकसित किया जा रहा है.
  • 2,000 करोड़ रुपए के निवेश और 12,000 से अधिक रोजगार के अवसर बनने की संभावना
  • सेमीकंडक्टर और IT क्षेत्र में 1,800 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावित हैं
  • इससे करीब 10,000 नए रोजगार सृजित होंगे.
  • नवा रायपुर को कॉन्फ्रेंस कैपिटल और वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है.
  • 400 करोड़ रुपए की लागत से इनलैंड मरीना परियोजना
  • 120 करोड़ का आर्ट ऑफ लिविंग सेंटर
  • 230 करोड़ की साइंस सिटी विकसित की जा रही है

मेडी सिटी और एजु सिटी: नवा रायपुर को मेडिकल हब बनाने के उद्देश्य से मेडी सिटी विकसित की जा रही है, जहां बॉम्बे हॉस्पिटल ट्रस्ट की ओर से 300 बिस्तरों वाला अस्पताल बनाया जा रहा है. एजु सिटी के तहत NIFT और NIELIT को भूमि आवंटन की प्रक्रिया प्रगति पर है, जिससे नवा रायपुर शिक्षा का प्रमुख केंद्र बनेगा.

नियमों में बड़े सुधार: नगर तथा ग्राम निवेश विभाग की ओर से किफायती जन आवास नियम-2025 लागू किया गया है. इसके तहत कृषि भूमि में भी किफायती आवास को अनुमति दी गई है. कॉलोनाइजर्स के लिए सामुदायिक खुले स्थान की अनिवार्यता 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है, जिससे आवासीय परियोजनाएं अधिक व्यवहारिक बनेंगी.

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल की ओर से उद्योगों के उत्सर्जन की रियल-टाइम ऑनलाइन निगरानी शुरू की गई है. उत्सर्जन सीमा से अधिक होने पर तत्काल अलर्ट और स्वचालित नोटिस जारी किए जाते हैं. इसके साथ ही कॉमन हज़ार्डस वेस्ट ट्रीटमेंट सुविधा विकसित की गई है, जो अप्रैल 2025 से पूरी तरह क्रियाशील होगी.

