ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड कर्जमुक्त, सिर्फ घर नहीं दूसरे प्रोजेक्ट में भी करेंगे काम : मंत्री ओपी चौधरी

छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड कर्जमुक्त ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर : छत्तीसगढ़ के वित्त, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि हम राज्य को तेजी से विकास की राह पर ले जा रहे हैं. पिछली सरकार ने जिस संस्थान को 700 करोड़ के कर्ज में डुबोया था, आज वही संस्थान 1800 करोड़ की कमाई के साथ विकास को नई गति दे रहा है. 2047 तक देश के 30 ट्रिलियन एकोनॉमी के लक्ष्य को लेकर देश चल रहा है और इसमें लोगों के रहने की जरुरतों के पूरा करने के लिए भी काम करना है.

छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड का होगा विस्तार