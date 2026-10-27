छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड कर्जमुक्त, सिर्फ घर नहीं दूसरे प्रोजेक्ट में भी करेंगे काम : मंत्री ओपी चौधरी
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड को कर्ज से उबारकर लाभ में लाने का दावा किया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 27, 2026 at 3:39 PM IST
रायपुर : छत्तीसगढ़ के वित्त, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि हम राज्य को तेजी से विकास की राह पर ले जा रहे हैं. पिछली सरकार ने जिस संस्थान को 700 करोड़ के कर्ज में डुबोया था, आज वही संस्थान 1800 करोड़ की कमाई के साथ विकास को नई गति दे रहा है. 2047 तक देश के 30 ट्रिलियन एकोनॉमी के लक्ष्य को लेकर देश चल रहा है और इसमें लोगों के रहने की जरुरतों के पूरा करने के लिए भी काम करना है.
छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड का होगा विस्तार
छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड एवं अधोसंरचना विकास मंडल आने वाले वर्षों में प्रदेश के आर्थिक और अधोसंरचनात्मक विकास का प्रमुख इंजन बनेगा.हाउसिंग बोर्ड को अब केवल आवास निर्माण तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि सड़क, पुल, खेल अधोसंरचना, सार्वजनिक भवनों और शहरी पुनर्विकास जैसी परियोजनाओं में भी इसकी भागीदारी बढ़ाई जाएगी.
हाउसिंग बोर्ड पहले केवल पारंपरिक, विभागीय तरीके से हाउसिंग का कार्य करता था। अब उसे हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड के रूप में नए स्वरूप में सामने लाया गया है। इसे सशक्त बनाया गया है, कर्मचारियों को कुशल बनाया गया है और हाउसिंग बोर्ड को एक बेहतर तथा बड़ी भूमिका दी गई है। हाउसिंग के अलावा, छत्तीसगढ़ के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में भी बिना सरकारी बजट लिए कार्य करने के लिए आज देश और दुनिया में जो बेहतर मॉडल उपलब्ध हैं, उन्हें अपनाया जा रहा है। इनमें आर्थिक विकास और पूंजीगत व्यय से जुड़ी परियोजनाएँ, पुनर्विकास परियोजनाएँ, टीपीएस परियोजनाएँ तथा सरकार द्वारा सामान्य रूप से की जाने वाली हाउसिंग परियोजनाएँ शामिल हैं। @vishnudsai @ChhattisgarhCMO— OP Choudhary (@OPChoudhary_Ind) October 27, 2026
700 करोड़ की कर्ज देनदारी खत्म
मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में मंडल को आर्थिक रूप से सुदृढ़ और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़े कदम उठाए गए हैं. कुछ वर्ष पहले बोर्ड गंभीर वित्तीय संकट में था. सरकार ने वित्त विभाग के सहयोग से लगभग 700 करोड़ रुपये की लंबित ऋण देनदारी समाप्त की, जिससे बोर्ड को नई परियोजनाओं की ओर बढ़ने का मौका मिला. साथ ही लंबे समय से रिक्त पड़ी संपत्तियों के विक्रय के लिए वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) योजना लागू की गई. इससे बड़ी संख्या में संपत्तियों की बिक्री हुई और वित्तीय स्थिति सुधरी.
बुकिंग के आधार पर बनेंगे नए आवास
चौधरी ने कहा कि पहले बिना मांग के आवासीय परियोजनाएं शुरू कर दी जाती थीं, जिससे पूंजी फंस जाती थी. अब नई व्यवस्था में 3 महीने में 30 प्रतिशत या कुल 60 प्रतिशत बुकिंग की शर्त को निविदा से जोड़ा गया है, ताकि वास्तविक मांग के अनुसार ही निर्माण हो.उन्होंने कहा कि हाउसिंग बोर्ड के पास अनुभवी अभियंताओं की बड़ी टीम है. इसका उपयोग आवास के अलावा सड़क, पुल, स्टेडियम और सार्वजनिक भवनों के निर्माण में भी किया जाएगा.बोर्ड को अगले दो वर्षों में छत्तीसगढ़ के बाहर भी प्रोजेक्ट लेने का लक्ष्य दिया गया है.
टीपीएस और पीपीपी मॉडल से विकास
चौधरी ने बताया कि केवल सरकारी बजट से अधोसंरचना विकास संभव नहीं है.इसके लिए टाउन प्लानिंग स्कीम (टीपीएस), पीपीपी और पुनर्विकास मॉडल अपनाए जाएंगे.सरकार ने हाउसिंग बोर्ड, सीएसआईडीसी और नगरीय निकायों को टीपीएस क्रियान्वयन का अधिकार दिया है.वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सेरी खेड़ी परियोजना का उदाहरण देते हुए कहा कि जहां पीपीपी मॉडल से 800 करोड़ की परियोजना में 218 एकड़ की जगह 124 एकड़ भूमि में ही काम पूरा हो गया, जिससे 94 एकड़ भूमि की बचत हुई. शासकीय भूमि के पुनर्विकास से कलेक्ट्रेट, कार्यालय, लाइब्रेरी, गार्डन और स्टेडियम जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी, जिससे बजट पर बोझ नहीं पड़ेगा.
1800 करोड़ का राजस्व मिला
हाउसिंग बोर्ड अध्यक्ष अनुराग सिंह देव ने कहा कि यह बदलाव केवल नाम का नहीं, सोच और कार्यसंस्कृति का है. पिछले 18 महीनों में बोर्ड ने लगभग 8 हजार संपत्तियों की बिक्री कर 1800 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है. 2 हजार करोड़ से अधिक की नई परियोजनाएं शुरू की गई हैं और दिसंबर में और नई परियोजनाएं आएंगी.अनुराग सिंह देव ने कहा कि हाउसिंग बोर्ड का अधोसंरचना विकास मंडल के रूप में विस्तार केवल नाम या अधिनियम में परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह संस्था की सोच, कार्यशैली और जिम्मेदारियों में बदलाव का हुआ है.उन्होंने कहा कि वास्तविक परिवर्तन तभी संभव होगा, जब प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी नवाचार, तकनीकी दक्षता के साथ कार्य करेगा.
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