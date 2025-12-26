ETV Bharat / state

बेमेतरा में अभिभावकों से बोले मंत्री ओपी चौधरी, 'बच्चों के सपने पूरे करने दें, उनका सहयोग भी करें'

बेमेतरा में मंत्री ओपी चौधरी, स्कूल के वार्षिक उत्सव में शामिल हुए ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

कलेक्टर से मंत्री बनने का सफर: स्कूल के वार्षिक उत्सव के मंच से मंत्री चौधरी ने अपने स्कूल जीवन से लेकर IAS और मंत्री तक के सफर को विस्तार से बताया. कहा कि मैं छोटा था और पिता जी शिक्षक थे, अचानक वो मुझे छोड़ कर इस दुनिया से चले गए, वैसे मुझे अनुकंपा नौकरी मिल जाती लेकिन मेरी मां जो खुद चौथी क्लास पढ़ी थी उन्होंने कहा कि छोटी सरकारी नौकरी के चक्कर में मत पड़ो, अच्छे बडे अधिकारी बनना. इस बात को मैंने ठान लिया.

बेमेतरा के एकेडमिक वर्ल्ड स्कूल में वार्षिक उत्सव में वित्त मंत्री ओपी चौधरी शामिल हुए. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बेमेतरा: वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने एक कार्य़क्रम में छात्रों के अभिभावकों से कहा कि जो भी बच्चों का सपना है उसे पूरा करने दें. साथ ही उन्हें सहयोग भी करें, यही बच्चे आगे चलकर समाज और देश का नाम रोशन करेंगे. ये बातें उन्होंने एकेडमिक वर्ल्ड स्कूल के वार्षिक उत्सव में कही. इस दौरान मेधावी छात्र-छात्राओं को सम्मानित भी किया गया.

मां का सपना पूरा करते हुए कठिन परिस्थितियों में पढ़ाई कर मैं IAS बना और छत्तीसगढ़ में पहली पोस्टिंग कलेक्टर के रूप में रायपुर में मिली. मेरा बेमेतरा से भी बहुत ज्यादा लगाव है क्योंकि यहां में एसडीएम के पद पर पदस्थ था. जब भी बेमेतरा का आने का मौका मिलता है तो मैं नहीं छोड़ता हूं- ओपी चौधरी, वित्त मंत्री

स्कूल के वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में देशभक्ति के साथ लोक संस्कृति भी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

भावना बोहरा ने कहा, ये गर्व की बात: पंडरिया विधायक भावना बोहरा एकेडमिक वर्ल्ड स्कूल की डायरेक्टर हैं. स्कूल के 15 साल के सफर पर उन्होंने कहा कि बच्चों की प्रतिभा को देखकर मुझे गर्व होता है. स्कूल के बच्चों के नाटक, संगीत, सब कुछ शिक्षाप्रद है.

मेधावी छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया गया. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कार्यक्रम में देशभक्ति के साथ लोक संस्कृति भी: वार्षिक उत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम में लोक संस्कृति की झलक दिखाई दी जहां देश भक्ति कार्यक्रम और धार्मिक कार्यक्रम ने भी समां बांधा. नन्हें बच्चों का कार्यक्रम देखकर पालक भी मंत्रमुग्ध दिखे. आदि शिव द्वारा ब्रह्मा विष्णु की उत्पत्ति और संसार की रचना की झांकी को बच्चों ने बखूभी दिखाया. साथ ही कार्यक्रम में नाटक के दौरान बच्चों ने अशिक्षा और समाज की कुरीति को लेकर भी शानदार प्रस्तुति दी.

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने एक कार्य़क्रम में छात्रों के अभिभावकों से बात की. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

स्कूली बच्चों ने समाज में शिक्षा के स्थान और महत्व को बताया जिसे देखकर मंत्री ओपी चौधरी ने भी सांस्कृतिक कार्यक्रमो की तारीफ की.