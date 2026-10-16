पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आ जाए, तो पंचायत चुनाव कराने में कोई दिक्कत नहीं: ओपी राजभर
ओमप्रकाश राजनभर ने लोकतांत्रिक जनशक्ति पार्टी और सपा के दर्जनों नेताओं को अपनी पार्टी की सदस्यता दिलाई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 1:11 PM IST
लखनऊ: सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने पंचायत चुनाव कराने की प्रतिबद्धता जाहिर की. उन्होंने साफ कहा कि हाईकोर्ट के आदेश पर पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आ जाए, तो चुनाव कराने में कोई दिक्कत नहीं है. सरकार चुनाव कराने के लिए पूरी तरह तैयार है.
सुभासपा अध्यक्ष ने लखनऊ में लोकतांत्रिक जनशक्ति पार्टी और समाजवादी पार्टी के दर्जनों नेताओं को अपनी पार्टी की सदस्यता भी दिलाई. इस दौरान उन्होंने पंचायत चुनाव, पिछड़ा वर्ग आरक्षण, सुप्रीम कोर्ट जाने के सवाल का जवाब भी दिया. राजभर ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी जमकर निशाना साधा.
ओमप्रकाश राजभर ने कहा कि न्यायालय के आदेश का अध्ययन किया है. हाईकोर्ट ने तीन महीने के भीतर पंचायत चुनाव कराने का आदेश दिया है. उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग समर्पित आयोग का गठन किया गया है और प्रदेश के सभी 75 जिलों में सर्वे का काम चल रहा है.
आयोग की रिपोर्ट आने के बाद पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का निर्धारण किया जाएगा और इसके बाद पंचायत चुनाव कराए जाएंगे. राजभर ने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग ही पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को लेकर हाईकोर्ट गए थे. अब न्यायालय का आदेश आ चुका है.
जैसे ही पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आएगी, सरकार चुनाव कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ाएगी. उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी की चुनावी तैयारी पूरी है और मत पत्र हर जिले, हर बूथ तक पहुंच चुके हैं.
ओमप्रकाश राजभर ने पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने के सवाल पर कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे. उन्होंने कहा कि प्रदेश में जातीय जनगणना, बोर्ड परीक्षाओं समेत कई गतिविधियां चल रही हैं, लेकिन इन सबके बीच भी पंचायत चुनाव कराना संभव है.
उन्होंने दोहराया कि पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आने के बाद आरक्षण लागू किया जाएगा और चुनाव कराने से सरकार पीछे नहीं हटेगी. राजभर ने अखिलेश यादव पर कहा कि उनकी मंशा और नीयत साफ नहीं है.
उन्होंने आरोप लगाया कि अगर अखिलेश यादव की नीयत साफ होती, तो वह पिछड़े वर्ग के लोगों को राज्यसभा भेजते. राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव ने पिछड़े वर्ग की राजनीति का मतलब परिवार और धनाढ्य लोगों को आगे बढ़ाना समझ लिया है.
उन्होंने धनराज नाथवानी को राज्यसभा भेजे जाने का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी में बड़ी संख्या में पिछड़े वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन जब राज्यसभा भेजने की बारी आती है, तो परिवार के लोगों या करोड़पतियों को प्राथमिकता दी जाती है.
संजय निषाद की आरक्षण रैली पर ओमप्रकाश राजभर ने कहा कि संजय निषाद अपने समाज की मांगों को लेकर रैली कर रहे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है. उन्होंने जोर देते हुए कहा कि अपने समाज के आरक्षण से जुड़े मुद्दों को उठाना उचित है.
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