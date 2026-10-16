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पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आ जाए, तो पंचायत चुनाव कराने में कोई दिक्कत नहीं: ओपी राजभर

ओमप्रकारश राजभर. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने पंचायत चुनाव कराने की प्रतिबद्धता जाहिर की. उन्होंने साफ कहा कि हाईकोर्ट के आदेश पर पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आ जाए, तो चुनाव कराने में कोई दिक्कत नहीं है. सरकार चुनाव कराने के लिए पूरी तरह तैयार है.

सुभासपा अध्यक्ष ने लखनऊ में लोकतांत्रिक जनशक्ति पार्टी और समाजवादी पार्टी के दर्जनों नेताओं को अपनी पार्टी की सदस्यता भी दिलाई. इस दौरान उन्होंने पंचायत चुनाव, पिछड़ा वर्ग आरक्षण, सुप्रीम कोर्ट जाने के सवाल का जवाब भी दिया. राजभर ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी जमकर निशाना साधा.