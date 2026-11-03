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बांदा में ओम प्रकाश राजभर का 'दबंग' अंदाज; कहा- देश में मुझसे बड़ा गुंडा कोई नहीं है

बांदा में ओपी राजभर. ( Photo Credit: ETV Bharat )

बांदा: 'जिसके यहां चाहे मुख्तार अंसारी हों, बृजेश सिंह हों, धनंजय सिंह हों या अभय सिंह जैसे लोग दरबार करते हैं, उससे बड़ा गुंडा भला के होई. हमसे बड़ा गुंडा पूरे देश में कोई नाहीं हौ'. यह बयान प्रदेश के कैबिनेट में ओम प्रकाश राजभर ने बांदा की जनसभा में दिया.

बांदा में आयोजित भागीदारी पार्टी की जन अधिकार रैली में शामिल होने आए ओम प्रकाश राजभर ने कहा सुना है, बांदा में बहुत बड़ा गुंडा रहते हैं, तो जान लीजिए हमेशा बड़ा गुंडा कोई नहीं है. अगर कोई आंख दिखाने की कोशिश करेगा तो ओम प्रकाश राजभर उसकी दूसरी आंख निकालने की हैसियत रखता है.