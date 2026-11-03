बांदा में ओम प्रकाश राजभर का 'दबंग' अंदाज; कहा- देश में मुझसे बड़ा गुंडा कोई नहीं है
मंच से संबोधन के दौरान ओम प्रकाश राजभर ने भागीदारी पार्टी को सपोर्ट करने की लोगों से अपील की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 7:00 AM IST
बांदा: 'जिसके यहां चाहे मुख्तार अंसारी हों, बृजेश सिंह हों, धनंजय सिंह हों या अभय सिंह जैसे लोग दरबार करते हैं, उससे बड़ा गुंडा भला के होई. हमसे बड़ा गुंडा पूरे देश में कोई नाहीं हौ'. यह बयान प्रदेश के कैबिनेट में ओम प्रकाश राजभर ने बांदा की जनसभा में दिया.
बांदा में आयोजित भागीदारी पार्टी की जन अधिकार रैली में शामिल होने आए ओम प्रकाश राजभर ने कहा सुना है, बांदा में बहुत बड़ा गुंडा रहते हैं, तो जान लीजिए हमेशा बड़ा गुंडा कोई नहीं है. अगर कोई आंख दिखाने की कोशिश करेगा तो ओम प्रकाश राजभर उसकी दूसरी आंख निकालने की हैसियत रखता है.
ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि हम चाहते हैं कि अपना झंडा, अपना डंडा और अपनी पार्टी के लिए आप काम करें. अगर कोई आपके पास आता है और अपना झंडा पकड़ने के लिए कहता है, तो उससे कह दो कि वह खुद आपका झंडा पकड़े है.
बबेरू कस्बे के नवीन मंडी स्थल में हुई जन अधिकार रैली में पंचायती राज मंत्री ओपी राजभर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. मंत्री के यहां पहुंचने पर भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत पदाधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया.
मंच से संबोधन के दौरान ओम प्रकाश राजभर ने भागीदारी पार्टी को सपोर्ट करने की लोगों से अपील की. ओपी राजभर ने बताया कि प्रेमचंद्र प्रजापति जी ने भागीदारी पार्टी का गठन किया है. पूरे प्रदेश में इसका विस्तार कर रहे हैं.
आज जनपद बाँदा स्थित नवीन गल्ला मंडी में भागीदारी पार्टी (पी) द्वारा रत्नप्पा कुम्हार जी की जयंती के अवसर पर आयोजित जन अधिकार महारैली’ में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होकर विशाल जनसमूह को संबोधित किया। अपने संबोधन में सामाजिक न्याय, संवैधानिक अधिकारों, वंचित एवं शोषित वर्गों की राजनीतिक भागीदारी तथा सामाजिक समानता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार साझा किए। हमारा संकल्प है कि समाज के प्रत्येक वर्ग को अधिकारों, अवसरों और विकास की मुख्यधारा में उचित एवं सम्मानजनक भागीदारी सुनिश्चित हो। इस गरिमामयी आयोजन की अध्यक्षता भागीदारी पार्टी (पी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री प्रेमचंद्र प्रजापति जी एवं राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव डॉ. महेश चंद्रा प्रजापति जी ने की। @narendramodi @AmitShah @rajnathsingh @myogiadityanath @NitinNabin @JPNadda @blsanthosh @idharampalsingh @mppchaudhary @BJP4India @BJP4UP @kpmaurya1 @PMOIndia @brajeshpathakup @sunilbansalbjp— Om Prakash Rajbhar (@oprajbhar) November 2, 2026
यहां पर जन अधिकार रैली कार्यक्रम का आयोजन किया है. इसमें शामिल हुआ हूं. आजादी के बाद से जो दलित, वंचित, शोषित, पिछड़े व अन्य लोग हैं उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम हम लोगों के द्वारा किया जा रहा है.
आज यहां पर अभी कई लोगों ने अपनी-अपनी समस्याओं को मुझे बताया है. ऐसा महसूस हुआ कि जानकारी के अभाव की वजह से लोगों की समस्या दूर नहीं हो पा रही है. इनको दूर करने का काम किया जाएगा और इन्हें इनके अधिकार कैसे मिले इसके बारे में भी जागरूक किया जा रहा है.
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