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कानपुर देहात में धरने पर बैठे राज्यमंत्री के पति, बोले- आंबेडकर स्थल की जमीन पर कब्जा करा रहा प्रशासन

राज्यमंत्री प्रतिभा शुक्ला के पति अनिल शुक्ला का आरोप है कि जमीन पट्टा होने के बाद से वहां लगातार गंदगी फैलाई जा रही है.

पूर्व सांसद ने कलेक्ट्रेट परिसर में दिया धरना.
पूर्व सांसद ने कलेक्ट्रेट परिसर में दिया धरना. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 1, 2026 at 3:58 PM IST

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कानपुर देहात : आंबेडकर प्रतिमा स्थल पर कब्जे के विरोध में सोमवार को राज्यमंत्री प्रतिभा शुक्ला के पति और पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी डीएम कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए. उन्होंने तहसील प्रशासन पर बाबा साहब की प्रतिमा स्थल की जमीन पर कब्जा कराने का आरोप लगाया. मौके पर पहुंचे एडीएम प्रशासन अमित कुमार ने पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी को समझाने का प्रयास किया.

अकबरपुर तहसील क्षेत्र के फतेहपुर रोशनाई गांव में लगभग 30 साल से स्थापित आंबेडकर प्रतिमा के पास हाल ही में एक व्यक्ति को जमीन का पट्टा आवंटित किया गया था. राज्यमंत्री प्रतिभा शुक्ला के पति व पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी का आरोप है कि जमीन पट्टा होने के बाद से उस युवक द्वारा वहां लगातार गंदगी फैलाई जा रही है.

इस संबंध में कई बार तहसील और प्रसासनिक अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन कोई सुनवाई नही हुई. जिसके चलते पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी अपने समर्थकों और ग्रामीणों के साथ कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और धरने पर बैठ गए. उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा जल्द कार्रवाई नही की गई और समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन करने को मजबूर होंगे.

धरना देने से एक दिन पहले ही उन्होंने इस समस्या को लेकर जिलाधिकारी कपिल कुमार सिंह को अवगत भी कराया था. हालांकि धरना की सूचना मिलते ही मौके पर एडीएम प्रशासन अमित कुमार पहुंच और उन्होंने समस्या सुन जल्द से जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया. जिसके बाद धरना समापत हुआ.

एडीएम प्रशासन अमित कुमार सिंह ने बताया कि मामले को लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया गया है और जो भी समस्या है उसका जल्द से जल्द हल किया जाएगा. मैं खुद मौके पर जाकर समस्या का समाधान कराऊंगा.

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