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कानपुर देहात में धरने पर बैठे राज्यमंत्री के पति, बोले- आंबेडकर स्थल की जमीन पर कब्जा करा रहा प्रशासन

कानपुर देहात : आंबेडकर प्रतिमा स्थल पर कब्जे के विरोध में सोमवार को राज्यमंत्री प्रतिभा शुक्ला के पति और पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी डीएम कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए. उन्होंने तहसील प्रशासन पर बाबा साहब की प्रतिमा स्थल की जमीन पर कब्जा कराने का आरोप लगाया. मौके पर पहुंचे एडीएम प्रशासन अमित कुमार ने पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी को समझाने का प्रयास किया.

अकबरपुर तहसील क्षेत्र के फतेहपुर रोशनाई गांव में लगभग 30 साल से स्थापित आंबेडकर प्रतिमा के पास हाल ही में एक व्यक्ति को जमीन का पट्टा आवंटित किया गया था. राज्यमंत्री प्रतिभा शुक्ला के पति व पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी का आरोप है कि जमीन पट्टा होने के बाद से उस युवक द्वारा वहां लगातार गंदगी फैलाई जा रही है.

इस संबंध में कई बार तहसील और प्रसासनिक अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन कोई सुनवाई नही हुई. जिसके चलते पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी अपने समर्थकों और ग्रामीणों के साथ कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और धरने पर बैठ गए. उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा जल्द कार्रवाई नही की गई और समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन करने को मजबूर होंगे.