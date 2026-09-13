ETV Bharat / state

पलामू में एनएच-39 पर पांकी और पाटन रोड में बनेगा अंडरपास, राज्य मंत्री ने सांसद को लिखा पत्र

पलामू में एनएच पर अंडरपास निर्माण को लेकर राज्य मंत्री ने स्थानीय सांसद को पत्र लिखा है. नीरज कुमार की रिपोर्ट.

Minister of State letter to MP regarding construction of underpass for Panki and Patan road on NH 39 in Palamu
नेशनल हाईवे - 39 (पलामू) (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 13, 2026 at 4:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पलामूः जिला से गुजरने वाली नेशनल हाईवे - 39 पर पांकी और पाटन रोड अंडरपास से होकर गुजरेगी. इसको लेकर राज्य मंत्री अजय टमटा ने पलामू सांसद को पत्र लिखा है.

दरअसल, नेशनल हाईवे - 39 का फोरलेन का कार्य पूरा हो गया है. पाटन रोड और पांकी रोड फिलहाल नेशनल हाईवे फोरलेन को क्रॉस करती है. नेशनल हाईवे के कारण दोनों जगह पर दुर्घटना की आशंका बनी रहती है. दोनों जगह पर पिछले छह महीने में सड़क दुर्घटनाओं में आधा दर्जन के करीब लोगों की मौत भी हुई है. दोनों जगहों पर अंडर पास बनाने की मांग को लेकर आंदोलन भी हुआ था.

23 जून 2026 को पलामू के सांसद विष्णुदयाल राम ने अंडरपास को लेकर लोकसभा में आवाज भी उठाई थी. केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री अजय टम्टा ने पलामू सांसद विष्णु दयाल राम को पत्र लिखा है. केंद्रीय राज्य मंत्री ने अंडरपास बनाने के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति की जानकारी दी.

केंद्रीय राज्य मंत्री ने पलामू सांसद को पत्र में लिखा है मंत्रालय द्वारा दिए गए पत्र के अनुसार, पोखराहा के पास किलोमीटर 165+700 पर VUP एवं जोड़ के पास किलोमीटर 169+023 पर LVUP के निर्माण के लिए रेलवे ट्रांसमिशन लाइन को ऊंचा करना जरूरी है. ट्रांसमिशन लाइन शिफ्टिंग के लिए 3.43 करोड़ रुपए रेलवे प्राधिकरण को दिया गया है.

पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने कहा कि क्षेत्र में सड़क एवं रेल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है. पांकी एवं पाटन रोड का अंडरपास बनाने की प्रक्रिया तेज हो गई है.

इसे भी पढ़ें- पलामू के पोखराहा ब्लैक स्पॉट पर लागू होगा ट्रैफिक सिस्टम, बनाया जाएगा अंडरपास, तीन मौतों के बाद सीएम ने लिया था संज्ञान

इसे भी पढ़ें- बारिश में बढ़ जाती है यात्रियों की परेशानी, मानसून से पहले धनबाद स्टेशन के अंडरपास को दुरुस्त करने की मांग

इसे भी पढ़ें- साहिबगंज के पश्चिमी फाटक पर होगा आरओबी का निर्माण, चैती दुर्गा के पास का अंडरपास भी खुलेगा

TAGGED:

PANKI AND PATAN
पलामू सांसद विष्णु दयाल राम
MINISTER OF STATE LETTER TO MP
CONSTRUCTION OF UNDERPASS
NATIONAL HIGHWAY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.