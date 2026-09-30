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डोटासरा की कार्यशैली पर विश्वेंद्र ने उठाए सवाल, मंत्री बेढम बोले-कांग्रेस में अंदरुनी लड़ाई अब खुलकर आई सामने

कांग्रेस में आपसी बयानबाजी को लेकर गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कसा तंज. कहा-जनाधार वाले नेताओं को दरकिनार कर रही कांग्रेस.

Minister Jawahar Singh Bedham took a dig at the Congress.
मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कसा कांग्रेस पर तंज (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 30, 2026 at 4:22 PM IST

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जयपुर : नगरीय निकाय चुनाव के बाद कांग्रेस के भीतर बयानबाजी को लेकर भाजपा ने तंज कसा. कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह के अपनी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की कार्यशैली पर सवाल उठाने के बाद गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम बोले, कांग्रेस नेताओं में मतभेद अब सार्वजनिक मंचों और बयानों के जरिए सामने आने लगे हैं. जनाधार खो चुकी कांग्रेस में अब आंतरिक कलह खुलकर सामने आ गई. बेढम ने कहा कि विश्वेंद्र सिंह जनाधार वाले नेता हैं. कांग्रेस जनाधार वाले नेता को दरकिनार कर रही है.

डोटासरा पर सवालों पर तंज: गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठाना संकेत है कि संगठन के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा. पार्टी के अनुभवी नेताओं की राय नजरअंदाज करना कांग्रेस के लिए नुकसानदायक हो सकता है. किसी भी राजनीतिक संगठन में वरिष्ठ नेताओं के अनुभव और सुझाव को महत्व दिया जाना चाहिए. विश्वेंद्र की डोटासरा पर टिप्पणी का हवाला देते हुए बेढम ने कहा, कांग्रेस में अब नेता एक-दूसरे की कार्यप्रणाली पर सार्वजनिक तौर पर सवाल उठा रहे हैं. किसी वरिष्ठ नेता को महसूस हो रहा है कि उसकी बात नहीं सुनी जा रही या संगठन में निर्णय मनमाने तरीके से लिए जा रहे हैं तो यह पार्टी के अंदर संवाद और समन्वय की स्थिति पर सवाल खड़ा करता है. लोकतांत्रिक संगठन में फैसले सामूहिक विचार-विमर्श से होने चाहिए. बेढम ने दावा किया कि भाजपा में संगठन और जनप्रतिनिधियों के स्तर पर चर्चा के बाद निर्णय लेने की परंपरा है. अनुभवी नेता की सलाह को पूरी तरह दरकिनार करना संगठन के हित में नहीं हो सकता.

मंत्री जवाहर सिंह बेढम बोले... (ETV Bharat Jaipur)

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निकाय चुनाव के बाद बढ़ी सियासी तल्खी : नगरीय निकाय चुनाव परिणाम के बाद भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप-प्रत्यारोप तेज हुए हैं. कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा ने निकाय बोर्ड गठन के दौरान पुलिस-प्रशासन के कथित इस्तेमाल को लेकर सरकार पर आरोप लगाए और चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाए. वहीं, भाजपा कांग्रेस से चुनाव परिणामों की समीक्षा और संगठन की स्थिति पर आत्ममंथन की बात कह रही है. बेढम ने कहा, अब कांग्रेस के भीतर से सामने आ रही टिप्पणियों ने भाजपा के दावों और राजनीतिक बहस का मुद्दा बना दिया.

पंचायत चुनाव से पहले कांग्रेस की राजनीति चर्चा में : प्रदेश में अब पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई. कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के बीच सार्वजनिक बयानबाजी ने पार्टी की आगामी रणनीति को लेकर चर्चा तेज कर दी. भाजपा इसे कांग्रेस के संगठनात्मक मतभेदों से जोड़कर देख रही है, जबकि कांग्रेस से इन बयानों को पार्टी के भीतर लोकतांत्रिक चर्चा का हिस्सा बताया जा सकता है. बेढम ने कहा कि पंचायत चुनाव से पहले कांग्रेस को अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए. उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस में जारी सार्वजनिक बयानबाजी का असर उसके संगठन पर पड़ रहा है.

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