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अतर सिंह भड़ाना हत्याकांड : जवाहर सिंह बेढम बोले- सरकार गंभीर, दोषियों पर होगी पूरी कार्रवाई

गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ( ETV Bharat )

भरतपुर : पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना की मौत के मामले में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि मुख्यमंत्री ने इस घटना को गंभीरता से लिया है. सरकार का स्पष्ट संदेश है कि इस तरह की घटनाएं किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएंगी और कानून के तहत पूरी कार्रवाई की जाएगी.