अतर सिंह भड़ाना हत्याकांड : जवाहर सिंह बेढम बोले- सरकार गंभीर, दोषियों पर होगी पूरी कार्रवाई
गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने अतर सिंह भड़ाना हत्याकांड मामले में कठोर कार्रवाई की बात कही है.
Published : October 15, 2026 at 12:21 PM IST|
Updated : October 15, 2026 at 12:53 PM IST
भरतपुर : पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना की मौत के मामले में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि मुख्यमंत्री ने इस घटना को गंभीरता से लिया है. सरकार का स्पष्ट संदेश है कि इस तरह की घटनाएं किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएंगी और कानून के तहत पूरी कार्रवाई की जाएगी.
गुरुवार को श्री जसवंत प्रदर्शनी एवं पशु मेले के उद्घाटन के अवसर पर पहुंचे बेढम ने कहा कि स्थानीय लोगों के बीच दो साल से अधिक समय से मुकदमेबाजी और आपसी तनाव चल रहा था. पंचायतों और समझाइश के जरिए विवाद सुलझाने के प्रयास भी हुए, लेकिन इसके बावजूद मामला इस दुखद अंजाम तक पहुंच गया. बेढम ने खनन और वन विभाग की भूमिका की भी जांच के संकेत दिए हैं.
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बेढम ने कहा कि मुख्यमंत्री ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधिकारी को निलंबित करने और एपीओ करने की कार्रवाई की है. विपक्ष की ओर से सीबीआई जांच की मांग किए जाने पर मंत्री ने कहा कि विपक्ष का काम अपनी बात रखना है, जबकि सरकार की जिम्मेदारी है कि मामले में न्याय मिले. मुख्यमंत्री ने घटना को गंभीरता से लिया है और सख्त निर्देश दिए हैं. सरकार की ओर से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि मामले में कानून के अनुसार पूरी कार्रवाई हो.
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यह था मामला : मामला वैर क्षेत्र के भौंडा गांव स्थित क्रेशर से जुड़ा है. आरोप है कि क्रेशर पर पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना के साथ मारपीट की गई, जिसमें वह घायल हो गए. उन्हें उपचार के लिए जयपुर ले जाया गया, जहां जयपुर के एसएमएस अस्पताल में उनकी मौत हो गई. इस घटना के बाद उनकी पत्नी कमलेश भड़ाना ने पुलिस में करीब 80 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया. मामले में पुलिस ने भागमल, सोनी, शेरसिंह, बलदेव और कुंवरसिंह को गिरफ्तार किया है. पांचों आरोपी दो दिन की पीसी रिमांड पर हैं.
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ऐतिहासिक श्री जसवंत प्रदर्शनी एवं पशु मेले का गुरुवार को विधिवत उद्घाटन हुआ. कार्यक्रम में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम, नगर निगम महापौर अनुराधा सिंह सहित जिला कलेक्टर और अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे. अतिथियों की मौजूदगी में मेले का शुभारंभ किया गया. 25 अक्टूबर तक चलने वाले 107वें जसवंत मेले में पशु प्रतियोगिताओं, कुश्ती दंगल, लोक कला प्रस्तुतियों, भजन संध्या और कवि सम्मेलनों सहित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा.