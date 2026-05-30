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घायल सपा नेत्री गार्गी पटेल से मिले राज्य मंत्री हंसराज विश्वकर्मा, बोले- फोटो खिंचवा लेने से कोई भाजपा का सदस्य नहीं हो जाता

चंदौली : जिला अस्पताल में भर्ती समाजवादी पार्टी की महिला जिलाध्यक्ष गार्गी पटेल से शनिवार को उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री हंसराज विश्वकर्मा ने मुलाकात की. मंत्री हंसराज विश्वकर्मा ने कहा कि इस घटना की जांच होनी चाहिए और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए. उन्होंने कहा कि इस प्रकार की घटनाएं लोकतंत्र के लिए खतरा हैं.

राज्य मंत्री हंसराज विश्वकर्मा कीनाराम मेडिकल कॉलेज पहुंचे और घायल गार्गी पटेल का हालचाल जाना. पीड़िता ने मंत्री को मामले की जानकारी दी और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए. गार्गी पटेल ने आरोप लगाया कि जिन लोगों ने उन पर हमला किया, उन्हें भाजपा की सदस्यता दिलाई गई थी. मंत्री हंसराज विश्वकर्मा ने आरोप को सिरे से खारिज कर दिया.

उन्होंने कहा कि संबंधित लोगों को केवल एक कंबल वितरण कार्यक्रम में सम्मानित किया गया था. किसी के साथ फोटो खिंचवा लेने या मंच साझा करने से वह भाजपा का सदस्य नहीं हो जाता. मंत्री ने कहा कि यदि किसी के पास सदस्यता दिलाने का कोई प्रमाण या रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो उसे सार्वजनिक किया जाए.

राज्य मंत्री ने कहा कि अपराधी चाहे किसी भी दल, जाति या वर्ग से जुड़ा हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा.