मैं नौकरी करना सिखा दूंगा...पीलीभीत कोतवाल पर भड़के राज्य मंत्री, SP से कहा- तत्काल सस्पेंड करो

मौत के 30 घंटे बाद भी FIR दर्ज नहीं होने पर पीड़ित परिवार ने राज्य मंत्री से शिकायत की थी.

FIR दर्ज नहीं होने पर भड़के राज्य मंत्री.
FIR दर्ज नहीं होने पर भड़के राज्य मंत्री. (Photo Credit; ETV Bharat)
ETV Bharat Uttar Pradesh Team

February 14, 2026 at 4:06 PM IST

February 14, 2026 at 4:31 PM IST

पीलीभीत : कोतवाली थाना क्षेत्र में प्रॉपर्टी डीलर के कार्यालय में कर्मचारी अनिल की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत का मामला अब तूल पकड़ चुका है. घटना के 30 घंटे बीत जाने के बाद भी शहर कोतवाली पुलिस ने एफआईआर (FIR) दर्ज नहीं की.

नाराज पीड़ित परिवार ने शनिवार को पीडब्ल्यूडी (PWD) गेस्ट हाउस पहुंचकर राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार से गुहार लगाई. मंत्री ने पुलिस अधीक्षक को मौके पर बुलाकर कोतवाल को तत्काल सस्पेंड करने की बात कही. उन्होंने कहा, मुझे कानून पढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएट हूं. 123 फैक्ट्रियां चलाता हूं. मुझे घूमाने की कोशिश कर रहे हो. मैं नौकरी करना सिखा दूंगा.

राज्य मंत्री ने एसपी को मौके पर बुलाकर किया सवाल जवाब. (Video Credit; ETV Bharat)

प्रॉपर्टी डीलर वेद प्रकाश कश्यप के ऑफिस में गुरुवार को कर्मचारी अनिल का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था. परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया था. परिजनों का आरोप है कि अनिल की हत्या की गई है और इसमें प्रॉपर्टी डीलर की भूमिका संदिग्ध है. आरोप है कि शिकायत करने के बाद भी पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया.

शनिवार को पीड़ित परिवार राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार से मिला और पूरी बात बताई. इस पर मंत्री ने कोतवाल सत्येंद्र कुमार से सवाल किया तो कोतवाल ने बताया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद ही एफआईआर दर्ज की जाएगी, जिस पर मंत्री भड़क गए. मंत्री संजय सिंह गंगवार ने तत्काल पुलिस अधीक्षक सुकीर्ति माधव मिश्रा को गेस्ट हाउस तलब किया.

मंत्री ने कहा कि प्रदेश की योगी सरकार पीड़ितों के साथ खड़ी है और अपराधियों को बचाने वाले अधिकारियों के लिए यहां कोई जगह नहीं है. उन्होंने एसपी से कहा, शहर कोतवाल की कार्यशैली संदिग्ध है, इन्हें तत्काल सस्पेंड किया जाए. .

Last Updated : February 14, 2026 at 4:31 PM IST

संपादक की पसंद

