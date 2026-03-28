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पलवल में फिट इंडिया कार्यक्रम: खेल मंत्री गौरव गौतम बोले- '20 करोड़ रुपए की लागत से स्टेडियम को दिया जायेगा आधुनिक रूप'

'स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ समाज और परिवार की परिकल्पना कर सकता है': खेल राज्यमंत्री गौरव गौतम ने कहा कि "आज के समय में इस तरह के कार्यक्रम बेहद जरूरी हैं क्योंकि यह हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है. इसलिए हर व्यक्ति को इसे अपने जीवन में उतारने की जरूरत है. स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ समाज और परिवार की परिकल्पना कर सकता है. स्वस्थ शरीर ही हमारे जीवन में सकारात्मक सोच ला सकता है." इस अवसर पर खेल राज्यमंत्री गौरव गौतम ने नेताजी सुभाषचंद्र बोस स्टेडियम के आधुनिकीकरण को लेकर कहा कि 20 करोड़ रुपए की लागत से इसे भव्य बनाया जाएगा.

पलवल: नेताजी सुभाषचंद्र बोस स्टेडियम पलवल में फिट इंडिया फिट पलवल कार्यक्रम का आयोजन किया. कार्यक्रम का आयोजन जिला प्रशाशन और खेल विभाग के संयुक्त तत्वाधान किया गया. इस दौरान कई प्रकार के खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर हरियाणा के खेल राज्यमंत्री गौरव गौतम ने शिरकत की.

'कांग्रेस में अफरा-तफरी है': मौके पर जिला उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ, पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला, अभिषेक देशवाल के अलावा कई अन्य अधिकारी भी मौजूद थे. इस दौरान खेल राज्यमंत्री गौरव गौतम ने कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष पर हमला बोला. राज्यसभा में कांग्रेस विधायकों द्वारा की गई क्रॉस वोटिंग और बागी विधायकों के सीएम नायब सैनी से मुलाकातों को लेकर कहा कि "कांग्रेस में अफरा-तफरी है. कांग्रेस के विधायकों का अपने नेतृत्व से भरोसा उठ गया है. इसलिए उन्होंने क्रॉस वोट किया."

'धुरंधर 2 मूवी सभी को देखनी चाहिए': मंत्री गौरव गौतम ने धुरंधर 2 मूवी को लेकर विपक्ष की तरफ से चल रही चर्चाओं को लेकर कहा कि "विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है. धुरंधर 2 मूवी सभी को देखनी चाहिए क्योंकि उस फिल्म में दिखाया गया है कि हमारे देश के जवान हमें सुरक्षित रखने के लिए किस तरह का काम करते हैं. वो संघर्ष और जज्बा उस मूवी में दिखाया गया है. इसलिए वो सभी को देखनी चाहिए."

'देश में लॉकडाउन जैसी कोई स्थिति नहीं है': पेट्रोल डीजल और गैस की किल्लत की चर्चाओं को लेकर विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवाल पर उन्होंने कहा कि "जहां एक तरफ दुनिया भर में अफरा-तफरी का माहौल है. वहीं भारतवासी आनंद से जीवन जी रहे हैं. विपक्ष का काम केवल भ्रम फैलाकर राजनीति करना है. देश में लॉकडाउन जैसी कोई स्थिति नहीं है. वहीं फिट इंडिया फिट पलवल कार्यक्रम के संयोजक अभिषेक देशवाल ने कहा कि फिट इंडिया फिट पलवल की जो पहल पलवल जिले में हुई है. वह युवाओं के लिए कारगर साबित होगी."