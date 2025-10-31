ETV Bharat / state

सोनभद्र में योगी सरकार के मंत्री की कार पर हमला, ओवरटेक कर बोनट-शीशे पर मारे घूसे और दी गाली

राज्यमंत्री संजीव सिंह गोंड ने बताया कि लोढ़ी टोल प्लाजा पार करने के बाद एक लखनऊ नंबर की कार उनके पीछे लग गई. कार सवारों ने रास्ते में कई बार उनके वाहन को ओवरटेक करने और रोकने की कोशिश की. चोपन पुल से पहले, एस्कॉर्ट गाड़ी के आगे निकलने के बाद उनकी गाड़ी की गति धीमी होते ही दो हमलावर सामने आ गए और शीशे और बोनेट पर मुक्के मारने लगे. चालक ने स्थिति भांपते हुए गाड़ी नहीं रोकी और आगे बढ़ा दी.

सोनभद्रः उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण राज्यमंत्री संजीव सिंह गोंड के एस्कार्ट वाहन पर ओवर टेक के विवाद में कुछ युवकों ने हमला कर दिया. यह घटना गुरुवार रात्रि रॉबर्ट्सगंज से डाला लौटते समय हुई. हमलावरों ने मंत्री के गाड़ी को भी रोकने का प्रयास किया और शीशे व बोनट पर मुक्के मारे. पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार करते हुए गाड़ी कब्जे में ले लिया है.

राज्यमंत्री ने बताया कि काफिले में शामिल एस्कॉर्ट टीम के साथ वाहन में सवार कुछ युवकों ने विवाद किया था. युवकों ने वाहन को रोकने का प्रयास किया और अभद्रता की. युवकों ने अपनी गाड़ी लगाकर एस्कॉर्ट टीम के सदस्यों को गाली-गलौज की. सोन नदी पुल पार करने के बाद मंत्री ने बैरियर पर वाहन रोककर पुलिस को सूचना दी. चोपन एसओ कुमुद शेखर सिंह तत्काल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक कार सवार वाहन छोड़कर भाग चुके थे. पुलिस ने वाहन को कब्जे में ले लिया. मंत्री ने कहा, "हमें नहीं पता कि उनकी मंशा क्या थी या वे कौन लोग थे. यह जांच का विषय है."



एसपी अभिषेक वर्मा ने बताया कि मंत्री अपने सहयोगियों के साथ यात्रा कर रहे थे, तभी एक वाहन (UP32KP1042) ने उनकी एस्कॉर्ट गाड़ी को ओवरटेक करने का प्रयास किया, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई. जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि/भाजपा नेता संजीव तिवारी की तहरीर पर चोपन पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है. चोपन पुलिस ने चेकिंग के दौरान वाहन सहित उसके मालिक अंकित मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया. वाहन में दुद्धी निवासी शुभम सोनी और पंकज अग्रहरि भी मौजूद थे. पुलिस ने स्विफ्ट डिजायर गाड़ी को भी कब्जे में ले लिया है, जबकि आरोपी दोनों अन्य युवकों की तलाश की जा रही है.

