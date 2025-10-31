बहराइच में नाव हादसा पीड़ितों से मिले कारागार राज्यमंत्री; बोले- जब तक शव मिल नहीं जाते, चलेगा रेस्क्यू
बीते बुधवार को कौड़ियाला नदी में नाव पलटने से हो गया था बड़ा हादसा.
Published : October 31, 2025 at 8:40 PM IST
बहराइच : प्रदेश सरकार के राज्यमंत्री कारागार सुरेश राही शुक्रवार को भरथापुर गांव पहुंचे. इस दौरान उन्होंने भरथापुर ग्राम पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात की. उन्होंने लापता आठ लोगों को जल्द से जल्द ढूंढने की भी बात कही है. उन्होंने कहा कि जब तक शवों को ढूंढ नहीं लिया जाता तब तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा. इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के आदेश पर वो यहां आए हुए हैं, सरकार पूरी तरह से पीड़ितों के साथ है.
13 लोगों की बची थी जान : बता दें कि जनपद के सुजौली थाना क्षेत्र में बुधवार देर शाम भरथापुर ग्राम में खैरटिया से वापस आते समय पेड़ से टकराकर नाव पलट गई थी, जिससे मौके पर कोहराम मच गया था. नाव पर सवार 13 लोगों ने किसी तरह अपनी जान बचा ली थी, मगर इस हादसे में अभी भी आठ लोग लापता हैं. जिसके बाद मंडल के अधिकारियों की ओर से कैंप किया जा रहा है. एनडीआरएफ, एसडीआरएफ व एसएसबी की टीम लगातार रेस्क्यू कर रही है. 48 घंटे बीत जाने के बाद भी सभी के हाथ खाली हैं.
शुक्रवार को प्रदेश के कारागार राज्यमंत्री सुरेश राही ने नाव पलटने वाले स्थल का निरीक्षण किया. साथ ही उन्होंने हादसे के आठ लापता लोगों के परिजनों से मुलाकात कर हर संभव मदद का आश्वासन दिया है. इस दौरान उन्होंने कहा कि जब तक सभी लोग मिल नहीं जाते हैं, तब तक यह रेस्क्यू ऑपरेशन ऐसे ही जारी रहेगा. उन्होंने डीएम अक्षय त्रिपाठी से सभी परिवारों को हर संभव मदद करने की बात भी कही. इस दौरान जिले के अन्य आलाधिकारी मौजूद रहे.
दो दिन से नदी किनारे बैठा है परिवार : बुधवार को हुई घटना के बाद से परिवार नदी किनारे बैठा हुआ है. प्रमोद ने रोते हुए बताया कि उसकी पांच साल की बेटी सोहनी व पत्नी सुमन भी उसी दिन से लापता हैं, जिसका वह आज भी इंतजार कर रहा है. उसका कहना है कि जब तक दोनों वापस नहीं आ जाते वह यहां से नहीं जाएगा.
