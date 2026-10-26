बांदा में कोतवाली के बाहर धरने पर बैठे UP के जलशक्ति राज्यमंत्री; जानें क्या है पूरा मामला
राज्य मंत्री ने बताया कि मुझे जानकारी मिली कि ई-रिक्शा चालक को कुछ लोगों द्वारा परेशान किया जा रहा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 26, 2026 at 10:03 AM IST
बांदा: उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति राज्य मंत्री और तिंदवारी के विधायक रामकेश निषाद को अपनी ही सरकार में शहर कोतवाली के सामने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठना पड़ा. एक ई-रिक्शा चालक के लिए मंत्रीजी ने धरना दिया और पुलिस से मिले आश्वासन के बाद हीं धरना समाप्त किया.
पीड़ित ई-रिक्शा चालक भैया लाल ने बताया कि उसके ही गांव के रहने वाले दो लोगों ने मारपीट की थी. वह पुलिस के पास फरियाद लेकर पहुंचा तो फरियाद सुनने के बजाय चौकी इंचार्ज ने पीड़ित के साथ हीं मारपीट की. इसके बाद पीड़ित ने सारी बात जल शक्ति राज्यमंत्री को बताई.
मंत्री रामकेष निषाद ने भी चौकी इंचार्ज से भी बात की लेकिन जब सुनवाई नहीं हुई तो मंत्री अपने समर्थकों के साथ कोतवाली के बाहर पहुंचे और सड़क के किनारे बैठकर धरना शुरू कर दिया.
सीओ सिटी सौरभ सिंह ने बताया कि मामले में मंत्री व पीड़ित को संतुष्ट कर दिया गया है. पीड़ित से तहरीर लेकर केस दर्ज किया गया है. आगे की कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने बताया कि कुछ गलतफहमी थी, जिसकी वजह से मंत्री को यहां आना पड़ा.
यह मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के दरदा कनवारा गांव का है. रिक्शा चालक ने बताया कि शनिवार को मेरे गांव के ही रहने वाले हर्षित, मोहित व अन्य उनके 2 साथियों ने छावनी डेरा तिराहे पर रोककर मुझे मारा-पीटा और ई-रिक्शा चलाने के एवज में गुंडा टैक्स मांगा.
इसके बाद पीड़ित संबंधित पुलिस चौकी पहुंचा और पुलिस से शिकायत की. आरोप लगाया कि पुलिस ने मेरी सुनवाई करने के बजाय मुझसे ही मारपीट की और मुझे वहां से भगा दिया. इसके बाद में जल शक्ति राज्य मंत्री के पास पहुंचा और पूरी घटना उनको बताई.
राज्य मंत्री रामकेश निषाद ने बताया कि मुझे जानकारी मिली कि ई-रिक्शा चालक को कुछ लोगों द्वारा परेशान किया जा रहा है. इसको लेकर मैं कोतवाली गया था और इस पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है.
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