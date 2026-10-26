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बांदा में कोतवाली के बाहर धरने पर बैठे UP के जलशक्ति राज्यमंत्री; जानें क्या है पूरा मामला

कोतवाली के बाहर धरने पर बैठे राज्यमंत्री. ( Photo Credit: ETV Bharat )

बांदा: उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति राज्य मंत्री और तिंदवारी के विधायक रामकेश निषाद को अपनी ही सरकार में शहर कोतवाली के सामने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठना पड़ा. एक ई-रिक्शा चालक के लिए मंत्रीजी ने धरना दिया और पुलिस से मिले आश्वासन के बाद हीं धरना समाप्त किया.

पीड़ित ई-रिक्शा चालक भैया लाल ने बताया कि उसके ही गांव के रहने वाले दो लोगों ने मारपीट की थी. वह पुलिस के पास फरियाद लेकर पहुंचा तो फरियाद सुनने के बजाय चौकी इंचार्ज ने पीड़ित के साथ हीं मारपीट की. इसके बाद पीड़ित ने सारी बात जल शक्ति राज्यमंत्री को बताई.