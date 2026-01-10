ETV Bharat / state

राज्यमंत्री ने 'VB-G RAM G' को विकसित गांव का रोडमैप बताया; भ्रष्टाचार पर नहीं दिया जवाब

हमीरपुर पहुंचे जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद. ( Photo Credit: ETV Bharat )