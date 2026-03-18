नीमराणा में मंत्री विश्नोई बोले- वर्ष 2027 तक उद्योगों एवं कृषि को मिलेगी दिन में बिजली, सौर ऊर्जा बदल रही राज्य की तस्वीर
उद्योग राज्यमंत्री ने नीमराणा में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया.
Published : March 18, 2026 at 8:03 PM IST
बहरोड़: उद्योग राज्यमंत्री केके विश्नोई ने कहा कि वर्ष 2027 तक उद्योगपतियों के साथ किसानों को भी दिन में बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य है. अब तक बिजली की कमी बड़ी समस्या रही है, लेकिन सौर ऊर्जा क्षेत्र में राजस्थान में क्रांति से स्थिति बदल रही है. पहले राजस्थान बिजली खरीदने वाला माना जाता था, जो भविष्य में बिजली बेचने वाला राज्य बनने की दिशा में अग्रसर है. यह परिवर्तन उद्योगों और कृषि दोनों के लिए बेहद लाभकारी होगा. इससे प्रदेश के समग्र विकास को नई गति मिलेगी.
उद्योग राज्यमंत्री केके विश्नोई ने नीमराणा में मीडिया से कहा कि नीमराणा, बहरोड़, घीलोठ सोतानाला में विभिन्न राज्यों से आए हजारों श्रमिक और कर्मचारी काम कर रहे हैं. इससे यह क्षेत्र राष्ट्रीय एकता और औद्योगिक प्रगति का प्रतीक बन गया. आधुनिक उद्योगों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों और बेहतर आधारभूत सुविधाओं के कारण नीमराणा निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र है. नीमराणा उत्तर भारत के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में मजबूत पहचान रखता है. उन्होंने कहा कि ऊर्जा क्षेत्र में राज्य तेजी से आगे बढ़ रहा है. उद्योगों के लिए सबसे अहम जरूरत बिजली और पानी की है. सरकार इन पर विशेष ध्यान दे रही है. इससे पहले विश्नोई ने नीमराणा में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया. इनमें औद्योगिक क्षेत्र में नई सड़कों का निर्माण, पावर हाउस की स्थापना एवं दो दमकल गाड़ियां शामिल है.
पढ़ें: कोटा में बोले सीएम भजनलाल शर्मा- राजस्थान में किसान भी करेगा सरकारी कर्मचारी की तरह 10 से 6 बजे तक काम
मंत्री विश्नोई ने उद्योगपतियों के साथ बैठक भी की. उनकी समस्याएं सुनी और समाधान का आश्वासन दिया. राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में बुधवार शाम विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ. विश्नोई के साथ भाजपा नेता महासिंह चौधरी, एसडीएम महेंद्र यादव, एएसपी सुरेश खींची, डीएसपी चारुल गुप्ता, तहसीलदार विक्रम सिंह, नीमराणा इंडस्ट्री एसोसिएशन अध्यक्ष केजी कौशिक आदि मौजूद थे.
पढ़ें: मंत्री राज्यवर्धन सिंह बोले- राजस्थान के पत्थरों को विश्व स्तरीय पहचान दिलाएगा जॉइंट ऑपेरशन ग्रुप, तीन महीने में आएगी रिपोर्ट