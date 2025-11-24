ETV Bharat / state

डोटासरा की कुर्सी खतरे में है, इसीलिए बहकी-बहकी बातें करने लग गए : बेढम

गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने गोविंद सिंह डोटासरा के बयान पर पलटवार किया है.

गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम
गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 24, 2025 at 5:29 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर : कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बयान पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने पलटवार करते हुए कहा कि उनकी कुर्सी इन दिनों खतरे में आई तो भक्ति वाली बातें करने लग गए. भाजपा के नेताओं पर अनर्गल आधारहीन टिप्पणी कर रहे हैं. बेढम ने सोमवार को सचिवालय में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस में उन्हें हटाने के लिए अंदरूनी लड़ाई चल रही है. उनकी कुर्सी खतरे में है, इसलिए वे अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए भाजपा के नेताओं पर अनर्गल टिप्पणी करके सुर्खियां बटोरना चाहते हैं.

गहलोत ने डोटासरा को दिखाया था आईना : गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि पीसीसी अध्यक्ष कहते हैं कि भाजपा के मंत्री विधायक ट्रांसफर तक नहीं कर सकते. डोटासरा को पता होना चाहिए कि ट्रांसफर का काम अधिकारियों का होता है. विधायिका कानून बनाती है और अगर किसी जनप्रतिनिधि को लगता है कि यह अधिकारी या कर्मचारी ठीक काम नहीं कर रहा है तो उच्च प्रशासनिक अधिकारियों को बोलकर उनका ट्रांसफर कराया जाता है. कांग्रेस सरकार के समय जब पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा शिक्षा मंत्री थे, तब तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उन्हें आईना दिखाने का काम किया था. उन्होंने एक कार्यक्रम में शिक्षकों से पूछा था कि ट्रांसफर के पैसे देने पड़ते हैं? इस पर तमाम शिक्षकों ने कुर्सियों पर खड़े होकर हामी भरी थी तब डोटासरा को अपना मुंह छुपाना पड़ा था. ऐसे काम हमारी सरकार में नहीं होते हैं. हमारी सरकार ने अच्छे कानून बनाए हैं.

गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें. मुख्यमंत्री गहलोत ने पूछा- तबादलों के लिए पैसे देने पड़ते हैं ? शिक्षकों ने एक स्वर में कहा- हां..

धर्मांतरण विरोधी कानून का विरोध कर रहे हैं डोटासरा : जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि हमारी सरकार ने धर्मांतरण विरोधी कानून बना दिया. पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बरगलाकर उसका विरोध करवा रहे हैं. वो कह रहे हैं कि हम धर्मांतरण विरोधी कानून के खिलाफ आंदोलन करेंगे. गृह राज्य मंत्री ने कहा कि हमने धर्मांतरण पर कानून बनाया है, शिक्षा पर कानून बनाया है, किसानों के लिए कानून बनाया है और उन्हें अच्छे से लागू किया है. कांग्रेस के नेता केवल राजनीति करने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं, जिसकी उम्मीद नहीं की जा सकती है. कांग्रेस का कल्चर ही हो गया है कि वो हर अच्छे काम को गलत बताते हैं जिस तरह से कांग्रेस बिहार से साफ हो गई है. आने वाले समय में राजस्थान से भी इनका सूपड़ा साफ हो जाएगा.

पढ़ें. मंत्री दिलावर की डोटासरा को चेतावनी- धर्मांतरण को संरक्षण देने वालों पर भी होगी सख्त कार्रवाई

कांग्रेस सरकार में जंगल राज था : जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि डोटासरा को देखना चाहिए कि उनकी सरकार के समय राजस्थान में जंगल राज था, कानून व्यवस्था की स्थिति बदतर थी. डोटासरा पहले कहते थे कि भजनलाल सरकार अधिकारियों के तबादले नहीं कर रही है. कई अधिकारी लंबे समय से जमे हुए हैं. अब जब अधिकारियों के तबादला कर दिए तो कह रहे हैं कि इन्हें क्यों हटा दिया? यह लोग जनता के बीच पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए हैं और पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी अब कांग्रेस के लिए गैर जिम्मेदार हो गए हैं, इसलिए वे फ्रस्ट्रेशन में अनाप-शनाप बोल रहे हैं.

पढे़ं. डोटासरा का आरोप, भाजपा के राज में सरकारी अस्पतालों में नहीं मिल रही दवाइयां, जांचें ठप

एक सिपाही का तबादला तक नहीं होता : राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भरतपुर शहर में एक शादी समारोह में मीडिया से बात करते हुए कहा कि राज्य मंत्री जवाहर सिंह एक सिपाही का भी ट्रांसफर नहीं करवा सकते. वे सिर्फ एसपी के हाथ जोड़कर एक थाने से दूसरे थाने तक सिपाही को शिफ्ट करवा सकते हैं. जिला परिषद और निकाय चुनाव नहीं करवाने का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी चुनाव नहीं करवाना चाहती, इसलिए गठन नहीं हो रहा. डोटासरा ने कहा डूंगरी बांध पर जनता आक्रोशित है. सरकार को उनकी सुनवाई करनी चाहिए. कलेक्टर और एसपी बड़े नेताओं के लिए गेट नहीं खोलते, आम जनता का क्या हाल होगा? सरकार का इकबाल खत्म हो गया, मंत्री आपस में उलझे हैं, ब्यूरोक्रेसी मजे कर रही है. मुझे लग रहा है कि ब्यूरोक्रेसी ही मिलकर मुख्यमंत्री का पत्ता काट दे. बीजेपी का बहुमत है तो सिर्फ 5 साल के लिए बने रहने चाहिए.

TAGGED:

BEDHAM HIT BACK AT PCC CHIEF
PCC CHIEF GOVIND SINGH DOTASARA
JAWAHAR SINGH BEDHAM
DOTASARA REMARK ON TRANSFER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

उदयपुर को मिला बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन अवॉर्ड, हाई-प्रोफाइल सेलिब्रिटी शादियों के चलते बनी वैश्विक पहचान

हवाई यात्रियों के लिए अच्छी खबर, 'लास्ट मोमेंट में टिकट कैंसिल करने पर भी 80 फीसदी पैसा वापस'

कहीं आपके पास तो नहीं है 2 PAN कार्ड? भरना पड़ सकता है भारी जुर्माना, Advocate से समझिए पूरा नियम

SIR फॉर्म ऑनलाइन कैसे भरें? यहां जानें आसान तरीका

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.