करौली में मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने बजट पर की बात, भ्रष्टाचार के आरोप और UGC नियमों पर साधी चुप्पी
गृह राज्य मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने करौली में बजट की खूबियां गिनाई.
Published : February 14, 2026 at 8:50 PM IST
करौली: गृह राज्य मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेढम शनिवार को करौली दौरे पर रहे. इस दौरान उन्होंने राजस्थान सरकार के हाल ही में घोषित बजट 2026-27 की जानकारी दी और कहा कि यह बजट प्रदेश के समग्र विकास और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन को आगे बढ़ाएगा. हालांकि वे करौली सीएमएचओ पर लगने वाले भ्रष्टाचार के आरोप और यूजीसी नियम सहित कई मुद्दों के सवालों से बचते हुए नजर आए.
मंत्री बेढम ने पत्रकार वार्ता में कहा कि राज्य सरकार ने पिछले दो वर्षों में प्रदेश और जिले में संवेदनशील, जवाबदेह और पारदर्शी प्रशासन की अवधारणा को मूर्त रूप देने का सतत प्रयास किया है. उन्होंने बताया कि बजट 2026-27 महिला, युवा, मजदूर, वंचित, किसान सहित सभी वर्गों के कल्याण को समर्पित है.
सीएमएचओ मामले में चुप्पी: हालांकि, जब पत्रकारों ने उनसे करौली के कार्यवाहक सीएमएचओ डॉक्टर जयंती लाल मीणा पर लगने वाले भ्रष्टाचार के आरोपों और UGC कानून के बारे में सवाल पूछा, तो मंत्री बेढम ने चुप्पी साध ली. उन्होंने कहा कि मामले को दिखवाते हैं, लेकिन कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया. इस दौरान करौली विधायक दर्शन सिंह गुर्जर, सपोटरा विधायक हंसराज मीना, जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना, पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल, भाजपा जिलाध्यक्ष गोवर्धन सिंह, भाजपा नेत्री इंदूदेवी, एडीएम हेमराज परिडवाल सहित संबंधित अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे.