ETV Bharat / state

करौली में मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने बजट पर की बात, भ्रष्टाचार के आरोप और UGC नियमों पर साधी चुप्पी

मंत्री जवाहर सिंह बेढम ( ETV Bharat Karauli )