ETV Bharat / state

डोटासरा के बयान पर बेढम बोले- जनता की समस्या का समाधान हो रहा तो उनके पेट में दर्द क्यों ?

भाजपा कार्यालय में शुरू होने वाली जनसुनवाई कांग्रेस की ओर से उठाए गए सवालों पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने पलटवार किया.

गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम
गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 26, 2025 at 8:51 AM IST

|

Updated : November 26, 2025 at 9:04 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर : राजस्थान की सत्ताधारी पार्टी भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में जनता दरबार शुरू होने जा रहा है. कहा जा रहा है कि इस जनसुनवाई में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ आमजन की समस्याओं का समाधान होगा. जनसुनवाई 1 दिसम्बर से शुरू होनी है, लेकिन इसको लेकर प्रदेश की सियासत में पारा गर्म हो गया है. कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के बीच वॉक युद्ध जोर पकड़ लिया. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा ने सुनवाई को लेकर सवाल उठाए कि 'मंत्रियों की बात अफसर ही नहीं सुनते तो वो किसकी सुनवाई करेंगे‌?'

डोटासरा के इस बयान पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि डोटासरा नेशनल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन बयान हमेशा हल्का और स्तरहीन देते हैं. जनता की जनसुनवाई पर भी आपत्ति करना ठीक बात नहीं. आमजन की समस्याओं के समाधान होने पर उनके पेट मे दर्द क्यों है? उन्हें भी अगर कोई समस्या है तो वो सुनवाई के लिए आएं, उनकी समस्या का भी समाधान करेंगे. समस्या का समाधान करना हमारा ध्येय है, लेकिन सिर्फ राजनीति करने के लिए बयान बाजी करें वो ठीक बात नहीं है.

पढ़ें. डोटासरा की कुर्सी खतरे में है, इसीलिए बहकी-बहकी बातें करने लग गए : बेढम

गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम (ETV Bharat Jaipur)

जनसुनवाई में कांग्रेस नेताओं की भी समस्या सुनेंगे : गृह राज्य जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने तय किया कि सप्ताह में तीन दिन सोमवार, मंगलवार और बुधवार को मंत्री कार्यालय पर बैठकर जनसुनवाई करेंगे. इससे पहले हम निवास और सचिवालय कक्ष में सुनवाई करते हैं. पदाधिकारी कोई विषय को लेकर आता है, जनहित की समस्याओं को दूर करने के निर्देश देते हैं. पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ता और आम जनता आसानी से पहुंच पाती है. अपनी समस्याओं को बता पाती है. अब जनता की समस्याओं का समाधान हो रहा है. आमजन को राहत मिल रही है तो उनके पेट में दर्द क्यों? कांग्रेस हमेशा आम जनता की उपेक्षा करती है.

जनसुनवाई का कोई फायदा नहीं : कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने दो दिन पहले भाजपा कार्यालय में शुरू होने वाली जनसुनवाई को लेकर सवाल उठाया था और कहा था कि इस जनसुनवाई का कोई फायदा होने वाला नहीं है. जनसुनवाई पहले भी की गई थी, लेकिन उसे बंद कर दिया गया था. मंत्रियों ने इसलिए मना कर दिया था क्योंकि अधिकारी उनकी कोई बात सुनते नहीं है. मंत्रियों की बात उनके विभाग के सचिव तक नहीं मानते हैं. विधायक का फोन एसडीएम तक नहीं उठाता है. मंत्री जिन जिलों के प्रभारी बनाए गए हैं, वहां के कलेक्टर और एसपी उनकी बात नहीं मानते हैं. ऐसे में इस जनसुनवाई का कोई फायदा होने वाला नहीं है. यह कार्यकर्ताओं की नाराजगी पर पानी के छींटे डालने की कोशिश है.

Last Updated : November 26, 2025 at 9:04 AM IST

TAGGED:

PCC CHIEF GOVIND SINGH DOTASRA
BJP PUBLIC HEARING
भाजपा कार्यालय में जनसुनवाई
गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम
PUBLIC HEARING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

मनिहारों का रास्ता: यहां लाख की चूड़ियों में दिखती है 300 साल की विरासत, देश-विदेश में है डिमांड

Asthma के मरीजों में अस्थमा अटैक आने पर क्या लक्षण दिखते हैं? जानें क्यों होती है यह बीमारी

हवाई यात्रियों के लिए अच्छी खबर, 'लास्ट मोमेंट में टिकट कैंसिल करने पर भी 80 फीसदी पैसा वापस'

नए आधार ऐप में मिलेगी सुरक्षित और पेपरलेस आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की सुविधा, जानें कब होगा लॉन्च?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.