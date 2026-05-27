केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का धारचूला दौरा, भारत-नेपाल अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर का लिया जायजा
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने धारचूला में भारत-नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा क्षेत्र का दौरा किया.सुरक्षा व्यवस्था से लेकर धारचूला झूला पुल का निरीक्षण किया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : May 27, 2026 at 10:06 PM IST
पिथौरागढ़: केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय सीमांत पिथौरागढ़ जिले के दौरे पर रहे. जहां उन्होंने धारचूला में भारत-नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा क्षेत्र का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं एवं सीमा प्रबंधन का जायजा लिया. इस दौरान उन्होंने कहा कि सीमांत क्षेत्रों में तैनात सुरक्षा बल देश की प्रथम सुरक्षा पंक्ति हैं, उनका समर्पण पूरे राष्ट्र के लिए प्रेरणास्रोत है.
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के धारचूला हैलीपेड पहुंचने पर वरिष्ठ अधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया. इस अवसर पर आईजी अमित कुमार, उप महानिरीक्षक सुधांशु नौटियाल, पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़ अक्षय कोंडे, अपर जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे. उनके साथ आईटीबीपी के आईजी मनु महाराज भी शामिल रहे.
भारत -चीन LAC एवं भारत- नेपाल सीमा पर तैनात ITBP और SSB के जवानों के साथ बिताए महत्वपूर्ण एवं आत्मीय पल। pic.twitter.com/UtKq0Z5bpc— Nityanand Rai (@nityanandraibjp) May 27, 2026
भारत-नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर मौजूद झूला पुल का किया निरीक्षण: गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने काली नदी पर स्थित इंडो-नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा के धारचूला झूला पुल का निरीक्षण किया. इस अवसर पर 11 वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल, डीडीहाट के कमांडेंट डॉ. अतुल कुमार राय, उपजिलाधिकारी धारचूला आशीष जोशी और सहायक कमांडेंट दीपक सापकले ने उनका स्वागत किया.
निरीक्षण के दौरान कमांडेंट ने क्षेत्राधिकार (AOR) और सशस्त्र सीमा बल की बॉर्डर इंटरेक्शन टीम (BIT) की कार्यप्रणाली एवं सीमा क्षेत्र में किए जा रहे सुरक्षा प्रबंधन संबंधी कार्यों की विस्तृत ऑपरेशनल ब्रीफिंग की. वहीं, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बीओपी धारचूला का दौरा कर सीमा पर तैनात जवानों से संवाद किया.
उन्होंने जवानों की कर्तव्यनिष्ठा, अनुशासन, समर्पण एवं कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में राष्ट्र की सुरक्षा के प्रति उनके योगदान की सराहना करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया. अपने दौरे की स्मृति में गृह राज्य मंत्री ने बीओपी धारचूला परिसर में चंदन (सैंडलवुड) का पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया. उनका यह दौरा सीमांत क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा एवं जवानों का मनोबल बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
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