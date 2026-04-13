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मंत्री बेढम बोले-अंतर्कलह से जूझ रही कांग्रेस, सियासी वजूद बनाए रखने को गहलोत कर रहे अनर्गल बयानबाजी

जयपुर : प्रदेश में आपराधिक आंकड़ों को लेकर सियासी बयानबाजी फिर तेज हो गई. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार को आपराधिक आंकड़ों को लेकर घेरा तो गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम ने जवाब दिया. बेढम ने सोमवार को बयान जारी कर कहा, प्रदेश कांग्रेस अंतर्कलह से जूझ रही है. राजनीतिक वजूद के लिए गहलोत अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं. भजनलाल सरकार के समय में अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगा है और आंकड़ों में गिरावट आई है, जबकि गहलोत सरकार में महिलाओं के विरुद्ध अत्याचारों का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा था.

गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि गहलोत राजनीतिक वजूद में बने रहने को अनर्गल आरोप और भ्रामक बयान देते हैं. गहलोत ही नहीं, बल्कि प्रदेश कांग्रेस में अंतर्कलह के कारण ऐसी होड़ मची है कि कौन ज्यादा बोले और सुर्खियों में रहे. गहलोत को पहले अपने कार्यकाल को याद करना चाहिए, जब निरंतर महिला अत्याचार के प्रकरण सामने आते थे. तब ऐसे प्रकरणों पर कार्रवाई नहीं होती थी, क्योंकि अपराधियों को संरक्षण प्राप्त था. मुख्यमंत्री भजनलाल के नेतृत्व में सरकार महिला सुरक्षा को सर्वाेच्च प्राथमिकता देती है. इससे महिला अपराधों में कमी आई. आमजन तक कानून व्यवस्था की सुलभ पहुंच हुई. तत्कालीन गहलोत सरकार में राजस्थान में अपराधों का ग्राफ तेजी से बढ़ा था. महिला अपराध और साइबर क्राइम में प्रदेश पहले पायदान पर था.

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