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मंत्री बेढम बोले-अंतर्कलह से जूझ रही कांग्रेस, सियासी वजूद बनाए रखने को गहलोत कर रहे अनर्गल बयानबाजी

गृह राज्यमंत्री का दावा भजनलाल सरकार के समय में अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगा. गहलोत राज में महिलाओं के विरुद्ध अत्याचारों का ग्राफ चढ़ा था.

Jawahar Singh Bedham, Minister of State for Home Affairs
जवाहर सिंह बेढम, गृह राज्यमंत्री (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 13, 2026 at 9:04 PM IST

2 Min Read
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जयपुर : प्रदेश में आपराधिक आंकड़ों को लेकर सियासी बयानबाजी फिर तेज हो गई. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार को आपराधिक आंकड़ों को लेकर घेरा तो गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम ने जवाब दिया. बेढम ने सोमवार को बयान जारी कर कहा, प्रदेश कांग्रेस अंतर्कलह से जूझ रही है. राजनीतिक वजूद के लिए गहलोत अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं. भजनलाल सरकार के समय में अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगा है और आंकड़ों में गिरावट आई है, जबकि गहलोत सरकार में महिलाओं के विरुद्ध अत्याचारों का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा था.

गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि गहलोत राजनीतिक वजूद में बने रहने को अनर्गल आरोप और भ्रामक बयान देते हैं. गहलोत ही नहीं, बल्कि प्रदेश कांग्रेस में अंतर्कलह के कारण ऐसी होड़ मची है कि कौन ज्यादा बोले और सुर्खियों में रहे. गहलोत को पहले अपने कार्यकाल को याद करना चाहिए, जब निरंतर महिला अत्याचार के प्रकरण सामने आते थे. तब ऐसे प्रकरणों पर कार्रवाई नहीं होती थी, क्योंकि अपराधियों को संरक्षण प्राप्त था. मुख्यमंत्री भजनलाल के नेतृत्व में सरकार महिला सुरक्षा को सर्वाेच्च प्राथमिकता देती है. इससे महिला अपराधों में कमी आई. आमजन तक कानून व्यवस्था की सुलभ पहुंच हुई. तत्कालीन गहलोत सरकार में राजस्थान में अपराधों का ग्राफ तेजी से बढ़ा था. महिला अपराध और साइबर क्राइम में प्रदेश पहले पायदान पर था.

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आंकड़ों में आई गिरावट : बेढम ने तुलनात्मक आंकड़ों का जिक्र किया. बोले-वर्ष 2023 की तुलना में हमारे कार्यकाल में वर्ष 2025 में अपराधों में 18.77 प्रतिशत की कमी आई. वर्ष 2023 से 2025 में हत्या के प्रकरणों में 25.68 प्रतिशत, डकैती के प्रकरणों में 47.26 प्रतिशत तथा लूट के प्रकरणों में 50.75 प्रतिशत की कमी के साथ महिलाओं के विरुद्ध अत्याचारों में 9.94 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई. बेढम ने कहा कि सरकार पुलिस थानों में महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्रों का संचालन कर रही है. इन पर पीड़ित महिलाओं को सहायता व परामर्श दिया जा रहा है. सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के साथ होने वाली छेड़छाड़ की घटनाओं की रोकथाम के लिए राज्य में ‘कालिका पेट्रोलिंग यूनिट’ बनाई है. महिला हेल्पलाइन-181 का संचालन और एंटी रोमियो स्कवॉड का गठन भी किया है.

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बेढम का कांग्रेस पर तंज
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