अपनी सरकार में पेपर लीक पर कांग्रेस मौन रही, अब युवाओं के नाम पर कर रही नौटंकी : बेढम
गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कांग्रेस के प्रदर्शन को राजनीतिक नौटंकी बताया.
Published : July 22, 2026 at 7:40 AM IST
जयपुर : कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर सियासी पारा गर्म है. भाजपा इसे युवाओं के नाम पर राजनीति करार दे रही है. इसी कड़ी में मंगलवार देर रात बयान जारी कर जयपुर में हुए कांग्रेस नेताओं के प्रदर्शन को गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम ने राजनीतिक नौटंकी बताया. उन्होंने आरोप लगाया कि देश और प्रदेश में तेजी से हो रहे विकास और युवाओं के लिए बढ़ते अवसरों से कांग्रेस बौखला गई है और इसी वजह से वह जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है. उन्होंने कांग्रेस से तुष्टिकरण और भ्रामक राजनीति छोड़कर जनहित के मुद्दों पर सकारात्मक भूमिका निभाने का आग्रह किया.
उद्देश्य जनहित नहीं बल्कि राजनीतिक लाभ : बेढम ने आरोप लगाया कि हाल ही में युवाओं के प्रदर्शन के बाद केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा ने उनसे संवाद कर उनकी समस्याओं को सुना और समाधान की दिशा में सकारात्मक पहल की. इसके बावजूद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राजनीतिक लाभ के उद्देश्य से युवाओं को भ्रमित करने का प्रयास किया. इसी रणनीति के तहत पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी प्रदर्शन किया, जिसका उद्देश्य जनहित नहीं बल्कि राजनीतिक लाभ हासिल करना था.
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गृह राज्यमंत्री ने कांग्रेस सरकार के कार्यकाल पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि उस समय बार-बार पेपर लीक की घटनाएं सामने आईं, जिससे लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ. उनका आरोप था कि तत्कालीन सरकार इन मामलों में प्रभावी कार्रवाई करने में विफल रही. इसके विपरीत, उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में वर्तमान राज्य सरकार ने पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया अपनाकर युवाओं को नियुक्तियां दी हैं और भर्ती प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं.
जनहित और विकास में सहयोग करें: बेढम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने विकास, आर्थिक प्रगति और वैश्विक प्रतिष्ठा के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं. वहीं, राजस्थान में भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में विकास और सुशासन को नई गति मिली है. राज्य सरकार युवाओं के हितों की रक्षा, रोजगार के अवसर बढ़ाने और पारदर्शी प्रशासन देने के लिए प्रतिबद्ध है.साथ ही उन्होंने कांग्रेस से अपील की है कि वह राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के बजाय जनहित और विकास के मुद्दों पर रचनात्मक सहयोग की भूमिका निभाए.