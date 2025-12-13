ETV Bharat / state

गहलोत पर पलटवार, बेढम बोले-'आपसे पच नहीं रहा भजनलाल सरकार का विकास कार्य'

गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम बोले... ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान में अपराध के आंकड़ों को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया के जरिए प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए तो गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम ने जवाब दिया. बेढम ने शनिवार को कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अगुवाई वाली सरकार का विकास पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पच नहीं रहा. कांग्रेस के समय प्रदेश में जंगलराज था. हमारी सरकार दो वर्षों में सभी प्रकार के अपराधों में कमी लाई. हमारी सरकार ने प्रदेश की जनता को सुशासन देने का काम किया. भ्रमित करने का प्रयास: गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि पूर्व सीएम गहलोत ने गलत तथ्यों पर आधारित बयान जारी कर राज्य की जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया. दो वर्षों में भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य में विकास हुआ. गहलोत ने एनसीआरबी के आंकड़े नहीं देखे हैं, क्योंकि इनके राज में प्रदेश में जंगलराज था. हमारी सरकार के दो वर्षों में सभी अपराधों में लगभग 13 प्रतिशत की कमी आई. नए उद्योग लगे. राइजिंग राजस्थान में 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू किए. 92000 लोगों को सरकारी नौकरियां दी. गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम बोले... (ETV Bharat Jaipur)