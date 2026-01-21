ETV Bharat / state

SOG एक्शन पर बोले गृह राज्यमंत्री बेढम- भर्ती साजिशों में कांग्रेस के बड़े लोगों का हाथ, समय आने पर सब पर कार्रवाई

जयपुर : गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम ने पिछली गहलोत सरकार के समय कर्मचारी चयन बोर्ड में हुई भर्ती धांधलियों पर एसओजी कार्रवाई की सराहना की और कांग्रेस पर निशाना साधा. बेढम ने कहा कि सरकार आगे भी इसी तरह से करती रहेगी. भर्ती घोटालों में कई बड़े नेताओं का हाथ है, समय आने पर सब पर एक्शन होगा. मंत्री बेढम ने बयान जारी कर राजस्थान पुलिस और एसओजी को कार्रवाई के लिए बधाई दी.

कांग्रेस के बड़े लोगों का हाथ: गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने कहा कि एसओजी ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है, उन्होंने सुपरवाइजर भर्ती-2018, प्रयोगशाला सहायक भर्ती और कृषि पर्यवेक्षक भर्ती में ओएमआर शीट में ही बदलाव किए थे.अभ्यर्थियों के वास्तविक अंकों में फेरबदल कर उन्हें बढ़ाया. ओएमआर शीट में बदलाव और विभिन्न गड़बड़ियों का षड्यंत्र चल रहा था. चयन के बदले लाखों-करोड़ों रुपयों की उगाही चल रही थी. मुझे लगता है उन पर कांग्रेस के बड़े लोगों का हाथ था. अपराध के खिलाफ सरकार का कठोर प्रहार जारी रहेगा. उन्होंने युवाओं को विश्वास दिलाया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती परीक्षाएं होंगी.