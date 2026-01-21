SOG एक्शन पर बोले गृह राज्यमंत्री बेढम- भर्ती साजिशों में कांग्रेस के बड़े लोगों का हाथ, समय आने पर सब पर कार्रवाई

SOG एक्शन पर बोले गृह राज्यमंत्री बेढम- भर्ती साजिशों में कांग्रेस के बड़े लोगों का हाथ, समय आने पर सब पर कार्रवाई
गृह राज्यमंत्री ने कहा कि भर्ती घोटालों में कई बड़े नेताओं का हाथ है, समय आने पर सब पर एक्शन होगा.
Published : January 21, 2026 at 10:25 AM IST
जयपुर : गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम ने पिछली गहलोत सरकार के समय कर्मचारी चयन बोर्ड में हुई भर्ती धांधलियों पर एसओजी कार्रवाई की सराहना की और कांग्रेस पर निशाना साधा. बेढम ने कहा कि सरकार आगे भी इसी तरह से करती रहेगी. भर्ती घोटालों में कई बड़े नेताओं का हाथ है, समय आने पर सब पर एक्शन होगा. मंत्री बेढम ने बयान जारी कर राजस्थान पुलिस और एसओजी को कार्रवाई के लिए बधाई दी.
कांग्रेस के बड़े लोगों का हाथ: गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने कहा कि एसओजी ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है, उन्होंने सुपरवाइजर भर्ती-2018, प्रयोगशाला सहायक भर्ती और कृषि पर्यवेक्षक भर्ती में ओएमआर शीट में ही बदलाव किए थे.अभ्यर्थियों के वास्तविक अंकों में फेरबदल कर उन्हें बढ़ाया. ओएमआर शीट में बदलाव और विभिन्न गड़बड़ियों का षड्यंत्र चल रहा था. चयन के बदले लाखों-करोड़ों रुपयों की उगाही चल रही थी. मुझे लगता है उन पर कांग्रेस के बड़े लोगों का हाथ था. अपराध के खिलाफ सरकार का कठोर प्रहार जारी रहेगा. उन्होंने युवाओं को विश्वास दिलाया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती परीक्षाएं होंगी.
पढ़ें:OMR शीट में हेराफेरी कर अभ्यर्थियों के नंबर बढ़ाने का खेल, कर्मचारी चयन बोर्ड के दो अधिकारियों सहित 5 गिरफ्तार
भ्रष्टाचार पर एक्शन जारी रहेगा: बेढम ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार का कड़ा एक्शन अभी खत्म नहीं हुआ है. युवाओं के साथ किसी तरह का छलावा बर्दाश्त नहीं होगा. भाजपा सरकार युवाओं के सुनहरे भविष्य को लेकर संकल्पित है. पूर्ववर्ती सरकार ने युवाओं के सपनों पर कुठाराघात किया था, लेकिन हमारी सरकार ने बिना पेपर लीक के समयबद्ध भर्ती परीक्षा करवा युवाओं की आकांक्षाएं पूरा करने का काम किया है. आगे भी युवाओं को उचित अवसर मिलेंगे और जिन लोगों ने अपराध और भ्रष्टाचार किया एवं पेपर माफिया को संरक्षण दिया है, उन पर कड़ा एक्शन तय है.
पढ़ें: हाईकोर्ट ने SOG मुखिया से पूछा- SI पेपर लीक की गोपनीय जांच रिपोर्ट कैसे लीक हुई, 2 फरवरी को बताना...