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राजस्थान स्थापना दिवस : डीग में पंच गौरव महोत्सव का आगाज, कुचामनसिटी में ODOP प्रदर्शनी का शुभारंभ

पंच गौरव प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य डीग जिले के कामकाज करने वाले लोग, मजदूरों, दस्तकारों और उत्पादनकर्ताओं को एक उचित प्लेटफॉर्म देना है.

Minister Bedham taking information at the stall
स्टॉल पर जानकारी लेते मंत्री बेढम (ETV Bharat Deeg)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 15, 2026 at 4:44 PM IST

3 Min Read
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डीग: गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम ने राजस्थान दिवस उत्सव 2026 तथा नव संवत्सर के शुभ अवसर पर रविवार को डीग स्थित नेहरू पार्क में पांच दिवसीय पंच गौरव महोत्सव एवं एक जिला एक उत्पाद (ODOP) प्रदर्शनी का उद्घाटन किया. डीग-कुम्हेर विधायक डॉ. शैलेश सिंह भी मौजूद थे.

गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि 19 मार्च को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पर राजस्थान दिवस मनाया जाएगा. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने निर्णय लिया कि राजस्थान की स्थापना को नए संवत्सर के साथ जोड़कर एक उत्सव के रूप में मनाया जाए. इसी क्रम में पांच दिवसीय कार्यक्रम किए जा रहे हैं. शनिवार को स्वच्छता अभियान से शुरुआत हुई. रविवार को डीग जिले के पंच गौरव प्रदर्शनी की जा रही है.

मंत्री बेढम बोले... (ETV Bharat Deeg)

इसका मुख्य उद्देश्य हमारे जिले के कामकाज करने वाले लोगो मजदूरों, दस्तकारों और उत्पादनकर्ताओं को एक उचित प्लेटफॉर्म देना है. आयोजन हमारे जिले की सांस्कृतिक, औद्योगिक और खेल प्रतिभाओं को निखारने का सशक्त माध्यम बनेगा. बेढम ने पंच गौरव के तहत स्थापित पर्यटन, वन, उद्योग, खेल, कृषि एवं राजीविका के लगाए विभिन्न स्टॉल्स का अवलोकन किया.

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बेढम ने पर्यटन अधिकारियों को निर्देश दिए कि डीग जिले के ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थलों, यथा सेवल मंदिर, आदिबद्रीनाथ, केदारनाथ और वनविहारी मंदिर आदि का व्यापक प्रचार-प्रसार करें. बेढम ने जिले के गौरव कुश्ती के पहलवानों से संवाद किया. पहलवानों को टी-शर्ट बांटी. प्रगतिशील किसान हुक्म सिंह का विशेष रूप से उल्लेख किया, जो सरसों से 44% तक तेल निकाल रहे हैं.

Minister and MLA planting saplings.
पौधारोपण करते मंत्री एवं विधायक (ETV Bharat Deeg)

उन्होंने सिलिकोसिस बीमारी से बचाव के लिए पहाड़ी, कामां और सीकरी में जागरूकता शिविरों की जानकारी ली. बदनगढ़, जनुथर, सीकरी, अंबेडकर चौक कामां और पीपलखेड़ा (पहाड़ी) से आई महिलाओं ने बेढम एवं शैलेश सिंह से संवाद किया.

विधायक डॉ. शैलेश सिंह ने हस्तनिर्मित आभूषण, मार्बल उत्पादों और शहद के स्टॉल्स पर गहन जानकारी ली. 19 मार्च तक हस्तनिर्मित उत्पादों की खरीदारी नेहरू पार्क में प्रदर्शनी में की जा सकेगी. बेढ़म और विधायक शैलेश ने पौधारोपण भी किया. जिला कलेक्टर उत्सव कौशल, एडीएम राजकुमार कस्वां, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र दिलखुश मीना आदि उपस्थित थे.

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कुचामनसिटी में ODOP प्रदर्शनी का शुभारंभ : राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में राज्य सरकार के निर्देशानुसार डीडवाना-कुचामन जिले में 14 से 19 मार्च तक 'विकसित राजस्थान' थीम पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. इसी कड़ी में रविवार को एक जिला एक उत्पाद (ODOP) योजना के तहत चयनित मकराना मार्बल से बने विभिन्न आर्टिकल और उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई.

Rajasthan Foundation Day
कुचामनसिटी में ODOP प्रदर्शनी का शुभारंभ (ETV Bharat Kuchamancity)

प्रदर्शनी में मकराना मार्बल से तैयार की गई विभिन्न कलात्मक वस्तुएं, सजावटी आर्टिकल और उपयोगी उत्पाद प्रदर्शित किए गए, जिन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं. जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक हरेंद्र बेनीवाल ने बताया कि राजस्थान दिवस सप्ताह के तहत प्रदेश के हर जिले में स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ओडीओपी मेला और प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है. डीडवाना-कुचामन जिले में 'एक जिला एक उत्पाद' के रूप में मकराना मार्बल का चयन किया गया है. इसलिए इसी से बने उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई है.

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