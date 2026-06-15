गृह राज्यमंत्री बेढम ने गिनाई मोदी सरकार की उपलब्धियां, गहलोत-मीणा पर साधा निशाना
मंत्री ने कहा कि पांचना बांध से पानी का मुद्दा तीनों पक्षों को साथ बिठाकर जल्द निपटा लिया जाएगा.
Published : June 15, 2026 at 2:22 PM IST
करौली: गृह राज्यमंत्री एवं करौली जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने मोदी सरकार के 12 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई. उन्होंने कहा कि मोदी के कुशल नेतृत्व में किसान, युवा, महिला सशक्तिकरण आदि क्षेत्रों में काम किया गया है. राज्य में डबल इंजन सरकार ने ढाई साल में करौली जिले में कई महत्वपूर्ण विकास कार्यों को गति दी. जिले के विकास के नए आयाम स्थापित किए.
पांचना बांध के पानी पर बोले: गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम सोमवार को मीडिया से रूबरू हुए. जिले के पांचना बांध से नहरों से पानी छोड़ने संबंधी सवाल पर मंत्री बोले, सभी के साथ मिल बैठकर समाधान किया जाएगा और सभी को पर्याप्त पानी दिलवाएंगे. तीनों पक्षों को साथ लेकर भाईचारा कायम रख जल्द समाधान किया जाएगा. बेढम ने खंडीप में पांचना बांध से पानी खुलवाने को लेकर धरने में टोंक-सवाई माधोपुर सांसद हरीश मीणा के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया. मीणा ने कहा था कि बकरी दूध देगी लेकिन, मिंगनी करके देगी.
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कांग्रेस पर वार: बेढम ने कहा कि कांग्रेस में आंतरिक कलह है, जिससे उसकी साख खत्म हो रही है. उनका इशारा अशोक गहलोत एवं सचिन पायलट के हालिया बयानों की ओर था. पूर्व सीएम अशोक गहलोत के भाजपा के जातियों को लड़ाने एवं इंदिरा गांधी यदि पीएम होती तो भाजपा पर बैन लगा देती, संबंधी बयान पर बेढम बोले, मुंगेरीलाल के सपने हैं, जिन्हें कांग्रेसी खुली आंखों से देख रहे हैं. असलियत में यह संभव नहीं है. मंत्री बेढम ने प्रशासनिक अधिकारियों के जनप्रतिनिधियों के फोन नहीं उठाने पर नाराजगी जताई. करौली विधायक दर्शन सिंह गुर्जर, सपोटरा विधायक हंसराज बालोती, भाजपा जिला अध्यक्ष गोवर्धन सिंह जादौन, पदाधिकारी मोतीलाल मीणा, आशुतोष तिवारी, प्रहलाद सिंघल, मुकेश सालौत्री आदि मौजूद थे.
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