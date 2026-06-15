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गृह राज्यमंत्री बेढम ने गिनाई मोदी सरकार की उपलब्धियां, गहलोत-मीणा पर साधा निशाना

करौली: गृह राज्यमंत्री एवं करौली जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने मोदी सरकार के 12 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई. उन्होंने कहा कि मोदी के कुशल नेतृत्व में किसान, युवा, महिला सशक्तिकरण आदि क्षेत्रों में काम किया गया है. राज्य में डबल इंजन सरकार ने ढाई साल में करौली जिले में कई महत्वपूर्ण विकास कार्यों को गति दी. जिले के विकास के नए आयाम स्थापित किए.

पांचना बांध के पानी पर बोले: गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम सोमवार को मीडिया से रूबरू हुए. जिले के पांचना बांध से नहरों से पानी छोड़ने संबंधी सवाल पर मंत्री बोले, सभी के साथ मिल बैठकर समाधान किया जाएगा और सभी को पर्याप्त पानी दिलवाएंगे. तीनों पक्षों को साथ लेकर भाईचारा कायम रख जल्द समाधान किया जाएगा. बेढम ने खंडीप में पांचना बांध से पानी खुलवाने को लेकर धरने में टोंक-सवाई माधोपुर सांसद हरीश मीणा के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया. मीणा ने कहा था कि बकरी दूध देगी लेकिन, मिंगनी करके देगी.