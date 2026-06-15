ETV Bharat / state

गृह राज्यमंत्री बेढम ने गिनाई मोदी सरकार की उपलब्धियां, गहलोत-मीणा पर साधा निशाना

मंत्री ने कहा कि पांचना बांध से पानी का मुद्दा तीनों पक्षों को साथ बिठाकर जल्द निपटा लिया जाएगा.

Minister Bedham talking to the media in Karauli
करौली में मीडिया से बात करते मंत्री बेढम (ETV Bharat Karauli)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 15, 2026 at 2:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

करौली: गृह राज्यमंत्री एवं करौली जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने मोदी सरकार के 12 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई. उन्होंने कहा कि मोदी के कुशल नेतृत्व में किसान, युवा, महिला सशक्तिकरण आदि क्षेत्रों में काम किया गया है. राज्य में डबल इंजन सरकार ने ढाई साल में करौली जिले में कई महत्वपूर्ण विकास कार्यों को गति दी. जिले के विकास के नए आयाम स्थापित किए.

पांचना बांध के पानी पर बोले: गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम सोमवार को मीडिया से रूबरू हुए. जिले के पांचना बांध से नहरों से पानी छोड़ने संबंधी सवाल पर मंत्री बोले, सभी के साथ मिल बैठकर समाधान किया जाएगा और सभी को पर्याप्त पानी दिलवाएंगे. तीनों पक्षों को साथ लेकर भाईचारा कायम रख जल्द समाधान किया जाएगा. बेढम ने खंडीप में पांचना बांध से पानी खुलवाने को लेकर धरने में टोंक-सवाई माधोपुर सांसद हरीश मीणा के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया. मीणा ने कहा था कि बकरी दूध देगी लेकिन, मिंगनी करके देगी.

गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम (वीडियो ईटीवी भारत करौली)

पढ़ें: सीएम भजनलाल और अध्यक्ष राठौड़ बोले-मोदी सरकार के 12 साल सुशासन, विकास और मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति के प्रतीक

कांग्रेस पर वार: बेढम ने कहा कि कांग्रेस में आंतरिक कलह है, जिससे उसकी साख खत्म हो रही है. उनका इशारा अशोक गहलोत एवं सचिन पायलट के हालिया बयानों की ओर था. पूर्व सीएम अशोक गहलोत के भाजपा के जातियों को लड़ाने एवं इंदिरा गांधी यदि पीएम होती तो भाजपा पर बैन लगा देती, संबंधी बयान पर बेढम बोले, मुंगेरीलाल के सपने हैं, जिन्हें कांग्रेसी खुली आंखों से देख रहे हैं. असलियत में यह संभव नहीं है. मंत्री बेढम ने प्रशासनिक अधिकारियों के जनप्रतिनिधियों के फोन नहीं उठाने पर नाराजगी जताई. करौली विधायक दर्शन सिंह गुर्जर, सपोटरा विधायक हंसराज बालोती, भाजपा जिला अध्यक्ष गोवर्धन सिंह जादौन, पदाधिकारी मोतीलाल मीणा, आशुतोष तिवारी, प्रहलाद सिंघल, मुकेश सालौत्री आदि मौजूद थे.

पढ़ें:गहलोत बोले- धर्म की राजनीति करती है भाजपा...इंदिरा पीएम होती तो कर देती बैन

TAGGED:

MINISTER JAWAHAR SINGH BEDHAM
पांचना बांध के पानी का मुद्दा
SAWAI MADHOPUR MP HARISH MEENA
BEDHAM TAUNT ON GEHLOT
MODI GOVERNMENT 12 YEARS TENURE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.