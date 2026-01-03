ETV Bharat / state

मंत्री बेढम बोले-बदल गए अपराध के तरीके, पुलिस को बदलने चाहिए तफ्तीश के तरीके

अलवर: गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि प्रदेश में अब अपराध का तरीका बदला है तो पुलिस को तफ्तीश के तरीके में बदलाव लाने की जरूरत है. कांग्रेस के समय में साइबर अपराध बढ़े थे. भाजपा सरकार ने साइबर ठगों के खिलाफ रणनीति बनाकर कार्रवाई की. उससे अपराध में कमी आई है. बेढम शनिवार को जिले के खेड़ली थाने में औचक निरीक्षण के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे.

राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि जिले में सबसे कम पेंडेंसी खेड़ली थाने में है. इसके लिए खेड़ली पुलिस के केस निस्तारण का तरीका सराहनीय है. हर थाने का लक्ष्य होना चाहिए कि पेंडेंसी न बढ़ने दें. पुलिस का स्लोगन अपराधियों में भय आमजन में विश्वास है. उसी के तहत पुलिस कार्य करे. प्रदेश में अपराध पर अंकुश लगे. भय मुक्त समाज हो, यह पुलिस का ध्येय होना चाहिए.

पढ़ें:चौमूं में बवाल पर बोले गृह राज्य मंत्री बेढम- 110 उपद्रवी हिरासत में, कांग्रेस पर भी साधा निशाना