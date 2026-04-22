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विदेश राज्यमंत्री बोले- ईरान युद्ध जल्द खत्म होने की उम्मीद, एनर्जी सप्लाई पर संकट नहीं

बलरामपुर: खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध और तनाव के बीच अमरीका द्वारा युद्ध विराम की सीमा बढ़ाने का भारत ने स्वागत किया है. विदेश राज्यमंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने बुधवार को कहा कि हमें विश्वास है कि यह लड़ाई जल्द ही समाप्त होगी. भारत सहित दुनिया के सभी देश इस लड़ाई को समाप्त कराने के लिए लगे हैं. जल्द ही लड़ाई समाप्त होगी.

विदेश राज्यमंत्री कीर्तिवर्धन सिंह. (Video Credit; ETV Bharat)

विदेश राज्यमंत्री कीर्तिवर्धन सिंह बलरामपुर में दिशा की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे थे. कहा कि जैसा कि हमारे देश के आम नागरिकों में डर पैदा किया जा रहा था कि समस्याएं आएंगी, लेकिन मोदी सरकार में ऐसी कोई बात नहीं होने पाई है. हम ऐसी कोई समस्या नहीं आने देंगे. एनर्जी सप्लाई भी सुचारू रूप से चलेगी.

उन्होंने पश्चिम बंगाल चुनाव का ज्रिक करते हुए कहा कि वोट की राजनीति के कारण देश को नुकसान हो रहा है. बॉर्डर पर खुली छूट दी जा रही थी, उससे देश को खतरा है. कहा कि पश्चिम बंगाल में पहले वोट की लूट होती थी, लेकिन इस बार नहीं हो पाएगा. क्योंकि देश के गृहमंत्री ने कह दिया है कि चुनाव के बाद भी वहां की निगरानी की जाएगी. किसी को परेशान नहीं होने दिया जाएगा. उन्होंने पश्चिम बंगाल के लोगों से आह्वाहन करते हुए कहा कि इस बार के विधानसभा चुनाव में निर्भीक होकर मतदान करें ताकि पश्चिम बंगाल भी देश की मुख्यधारा से जुड़ सके.