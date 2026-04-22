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विदेश राज्यमंत्री बोले- ईरान युद्ध जल्द खत्म होने की उम्मीद, एनर्जी सप्लाई पर संकट नहीं

बलरामपुर में दिशा की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे विदेश राज्यमंत्री कीर्तिवर्धन सिंह.

विदेश राज्यमंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने दिशा बैठक में लिया हिस्सा.
विदेश राज्यमंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने दिशा बैठक में लिया हिस्सा. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 22, 2026 at 7:38 PM IST

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बलरामपुर: खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध और तनाव के बीच अमरीका द्वारा युद्ध विराम की सीमा बढ़ाने का भारत ने स्वागत किया है. विदेश राज्यमंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने बुधवार को कहा कि हमें विश्वास है कि यह लड़ाई जल्द ही समाप्त होगी. भारत सहित दुनिया के सभी देश इस लड़ाई को समाप्त कराने के लिए लगे हैं. जल्द ही लड़ाई समाप्त होगी.

विदेश राज्यमंत्री कीर्तिवर्धन सिंह. (Video Credit; ETV Bharat)

विदेश राज्यमंत्री कीर्तिवर्धन सिंह बलरामपुर में दिशा की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे थे. कहा कि जैसा कि हमारे देश के आम नागरिकों में डर पैदा किया जा रहा था कि समस्याएं आएंगी, लेकिन मोदी सरकार में ऐसी कोई बात नहीं होने पाई है. हम ऐसी कोई समस्या नहीं आने देंगे. एनर्जी सप्लाई भी सुचारू रूप से चलेगी.

उन्होंने पश्चिम बंगाल चुनाव का ज्रिक करते हुए कहा कि वोट की राजनीति के कारण देश को नुकसान हो रहा है. बॉर्डर पर खुली छूट दी जा रही थी, उससे देश को खतरा है. कहा कि पश्चिम बंगाल में पहले वोट की लूट होती थी, लेकिन इस बार नहीं हो पाएगा. क्योंकि देश के गृहमंत्री ने कह दिया है कि चुनाव के बाद भी वहां की निगरानी की जाएगी. किसी को परेशान नहीं होने दिया जाएगा. उन्होंने पश्चिम बंगाल के लोगों से आह्वाहन करते हुए कहा कि इस बार के विधानसभा चुनाव में निर्भीक होकर मतदान करें ताकि पश्चिम बंगाल भी देश की मुख्यधारा से जुड़ सके.

विदेश राज्य मंत्री ने महिला आरक्षण बिल पास न होने पर विपक्ष पर हमला बोला. कहा कि विपक्ष का आरोप गलत है, वह बहानेबाजी कर रहा है. यदि महिला आरक्षण बिल पास हो जाता तो महिलाओं को फायदा मिलता. कहा कि 2029 में एक बार फिर महिला आरक्षण बिल पास कराने की कोशिश की जाएगी.

उन्होंने कहा कि सोहेल्वा वन जीव क्षेत्र को रिजर्व टाइगर बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जंगल के बीच में रह रहे वनवासियों के कारण इसे अभी तक रिजर्व टाइगर घोषित नहीं किया जा सका है. जल्द ही इसका रास्ता निकाल कर इसे रिजर्व टाइगर घोषित किया जाएगा. बैठक में जनपद के विकास कार्यों की विभागवार गहन समीक्षा की गई तथा सभी योजनाओं का लाभ अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए.

बैठक में एमएलसी साकेत मिश्रा, विधायक बलरामपुर सदर पल्टूराम, विधायक तुलसीपुर कैलाश नाथ शुक्ला, विधायक उतरौला राम प्रताप वर्मा, सांसद श्रावस्ती राम शिरोमणि वर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष आरती तिवारी, नगर पालिका परिषद बलरामपुर चेयरमैन धीरेंद्र प्रताप सिंह धीरू सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण एवं समस्त ब्लॉक प्रमुख उपस्थित रहे.

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