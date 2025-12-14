ETV Bharat / state

रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कांग्रेस पर कसा तंज, वोट चोर-गद्दी छोड़ महारैली को बताया नौटंकी

रांची:कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आह्वान पर आज दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की ओर से आयोजित "वोट चोर-गद्दी छोड़" महारैली को रांची के भाजपा सांसद और देश के रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने जनता द्वारा नकार दिए गए हताश-निराश लोगों की नौटंकी करार दिया है.

दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की वोट चोर-गद्दी छोड़ महारैली पर आज रांची में तीखी प्रतिक्रिया देते हुए रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि सदन में चर्चा-परिचर्चा से भागने वाले और नकली संविधान लेकर घूमने वाले लोग राजनीतिक नौटंकी कर रहे हैं. रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में जनता द्वारा नेस्तनाबूद कर दी गई पार्टी के नेता नौटंकी कर रहे हैं. संजय सेठ ने कहा कि चुनाव में और खासकर बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद अपने कार्यकर्ताओं के बीच फेस सेविंग यानी चेहरा बचाए रखने के लिए इस तरह के नाटक-नौटंकी कर रहे हैं.

बयान देते रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ. (वीडियो-ईटीवी भारत)

तिरुवनंतपुरम में भाजपा की जीत से कांग्रेसी विचलित-संजय सेठ

रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने कहा कि कल केरल के तिरुवनंतपुरम में नगर निकाय चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत से कांग्रेस के नेता और विचलित हो गए हैं. उन्हें यह लग रहा है कि केरल में भाजपा की कैसे जीत हो गई और सोच रहे हैं कि अब तो तिरुवनंतपुरम में भाजपा का मेयर,डिप्टी मेयर होगा. यह बात उन्हें पच नहीं रहा है. संजय सेठ ने कहा कि तिरुवनंतपुरम के निकाय चुनाव नतीजों से देशभर के भाजपा के कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार हुआ है, लेकिन कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता हताश हैं.