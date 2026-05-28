ETV Bharat / state

'कांग्रेस की बैसाखी पर चल रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा की हेमंत सोरेन सरकार', रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने साधा निशाना

बोकारो में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने झामुमो और कांग्रेस पर निशाना साधा.

Minister of State for Defence Sanjay Seth
रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 28, 2026 at 8:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बोकारो : रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने घुसपैठियों के लिए कड़ा संदेश दिया है. उन्होंने कहा है कि जो भी घुसपैठिया झारखंड के अंदर है, वह जल्द से जल्द बाहर निकल जाए, नहीं तो उन्हें उनके देश भेजने का काम किया जाएगा. संजय सेठ ने कहा कि रांची में एक लाख बांग्लादेशी घुसपैठिए मौजूद हैं. रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने ये बातें बोकारो के सेक्टर 4 में आयोजित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण कार्यशाला में शामिल होने के बाद मीडिया से बात करते हुए कही.

बोकारो में भाजपा का दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित किया गया, जिसमें रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ बतौर मुख्य अतिथि दूसरे दिन शामिल हुए. उन्होंने इस दौरान राज्य सरकार पर हमला करते हुए कहा कि कि राज्य की स्थिति पूरी तरह से बदहाल है. कानून का शासन खत्म हो चुका है. कांग्रेस की बैसाखी पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की हेमंत सोरेन की सरकार चल रही है.

रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ का बयान (Etv Bharat)

उन्होंने कहा कि कांग्रेस को संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा नहीं है, यही कारण है कि कांग्रेस संवैधानिक संस्थाओं का विरोध कर रही है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को सही ठहराया है. हम यह नहीं चाहते हैं कि बांग्लादेशी आकर यहां सरकार बनाने का काम करें. उन्होंने कहा कि आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करते हुए भाजपा सरकार बनाने का काम करेगी क्योंकि यहां झूठे वायदे कर लोगों को ठगने का काम किया गया है.

TAGGED:

MINISTER OF STATE FOR DEFENCE
SANJAY SETH IN BOKARO
RANCHI MP SANJAY SETH
रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ
SANJAY SETH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.