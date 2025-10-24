ETV Bharat / state

बिहार चुनाव दौरे पर जा रहे रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ का बयान, अब बिहारी कहलाना गर्व की बात

रांचीः बिहार विधानसभा चुनाव पर देशभर की नजर टिकी हुई है. यही वजह है कि हर दल ने इस चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है. मतदान की तारीख जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है चुनाव प्रचार भी जोर पकड़ने लगा है. बिहार में एनडीए की नैया पार लगाने के लिए झारखंड से भी नेताओं का बिहार दौरा लगातार हो रहा है.

दो तिहाई बहुमत से जीत का दावा

इन दिनों ज्यादा समय बिहार में चुनाव प्रचार के लिए दे रहे केंद्रीय रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ ने दावा करते हुए कहा है कि एनडीए दो तिहाई बहुमत से बिहार में एक बार फिर सरकार बनाएगी. उन्होंने कहा कि जिस तरह से कल इंडी गठबंधन के बैकड्रॉप में कांग्रेस और जेएमएम नेताओं की तस्वीर नहीं थी उससे साफ हो गया है महागठबंधन के अंदर ऑल इज वेल नहीं है.

"बिहार के लोग जंगलराज लाना नहीं चाहते"

उन्होंने कहा कि बिहार के लोग जंगलराज लाना नहीं चाहते हैं. लोग वो समय याद कर के सहम जाते हैं जब शोरूम से गाड़ियों को जबरन लेकर लोग चले जाते थे, शाम 5 बजे के बाद घर की बहू-बेटी निकलना नहीं पसंद करती थीं. अब तो समय बदल चुका है. नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार तेजी से विकास के रास्ते पर अग्रसर है. अब बिहार में बिजली नहीं जाती, कानून व्यवस्था पर सवाल नहीं उठता, सड़कें गली-मुहल्ले से लेकर देश को जोड़ने वाली हैं. ऐसे में लोग नीतीश कुमार के कार्यों को कैसे भुला देंगे.