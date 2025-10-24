बिहार चुनाव दौरे पर जा रहे रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ का बयान, अब बिहारी कहलाना गर्व की बात
केंद्रीय रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बयान दिया है. साथ ही कांग्रेस और झामुमो पर चुटकी भी ली है.
Published : October 24, 2025 at 7:08 PM IST
रांचीः बिहार विधानसभा चुनाव पर देशभर की नजर टिकी हुई है. यही वजह है कि हर दल ने इस चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है. मतदान की तारीख जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है चुनाव प्रचार भी जोर पकड़ने लगा है. बिहार में एनडीए की नैया पार लगाने के लिए झारखंड से भी नेताओं का बिहार दौरा लगातार हो रहा है.
दो तिहाई बहुमत से जीत का दावा
इन दिनों ज्यादा समय बिहार में चुनाव प्रचार के लिए दे रहे केंद्रीय रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ ने दावा करते हुए कहा है कि एनडीए दो तिहाई बहुमत से बिहार में एक बार फिर सरकार बनाएगी. उन्होंने कहा कि जिस तरह से कल इंडी गठबंधन के बैकड्रॉप में कांग्रेस और जेएमएम नेताओं की तस्वीर नहीं थी उससे साफ हो गया है महागठबंधन के अंदर ऑल इज वेल नहीं है.
"बिहार के लोग जंगलराज लाना नहीं चाहते"
उन्होंने कहा कि बिहार के लोग जंगलराज लाना नहीं चाहते हैं. लोग वो समय याद कर के सहम जाते हैं जब शोरूम से गाड़ियों को जबरन लेकर लोग चले जाते थे, शाम 5 बजे के बाद घर की बहू-बेटी निकलना नहीं पसंद करती थीं. अब तो समय बदल चुका है. नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार तेजी से विकास के रास्ते पर अग्रसर है. अब बिहार में बिजली नहीं जाती, कानून व्यवस्था पर सवाल नहीं उठता, सड़कें गली-मुहल्ले से लेकर देश को जोड़ने वाली हैं. ऐसे में लोग नीतीश कुमार के कार्यों को कैसे भुला देंगे.
अब बिहारी कहलाना गर्व की बात-संजय सेठ
बिहार दौरे पर जा रहे केंद्रीय रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ ने रांची में मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुए कार्यों से आज बिहारी कहलाना गर्व की बात है. लोग एक बार फिर उस जंगलराज में लौटना नहीं चाहते. जिसमें अपहरण एक उद्योग बन चुका था. उन्होंने कहा कि एनडीए पूरी एकजुटता के साथ चुनाव मैदान में है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रेरणा से बिहार प्रगति के रास्ते पर दौड़ रहा है.
गौरतलब है कि बिहार में 06 और 11 नवंबर को चुनाव होने हैं. जिसको लेकर इन दिनों झारखंड से भी एनडीए के कई नेता लगातार बिहार दौरे पर जा रहे हैं.
