सितंबर के अंत तक शुरू होगा फैटी लिवर मुक्त रांची अभियान, एक वर्ष में 1.20 लाख लोगों की जांच का है लक्ष्य
फैटी लिवर मुक्त रांची अभियान की शुरुआत सितंबर के अंंत में होने वाली है. उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट.
Published : September 16, 2026 at 8:42 PM IST
रांची:रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ की पहल पर अब जल्द 'फैटी लिवर मुक्त रांची अभियान' की शुरुआत होने वाली है. इसकी जानकारी स्वयं संजय सेठ ने सदर अस्पताल में संवाददाता सम्मेलन कर दी. रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ ने बताया कि रांची में फैटी लिवर रोग की समय रहते पहचान, रोकथाम व उपचार के उद्देश्य से ‘फैटी लिवर मुक्त रांची’ अभियान की शुरुआत इस माह के अंत तक की जाएगी. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘स्वस्थ युवा, स्वस्थ भारत’ के संकल्प से प्रेरित इस अभियान को देश में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में रांची में संचालित किया जा रहा है.
रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि स्वस्थ नागरिक ही विकसित भारत की मजबूत नींव हैं. स्वस्थ युवा शक्ति के माध्यम से विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया जा सकता है. इसी उद्देश्य के साथ फैटी लिवर जैसी जीवनशैली से जुड़ी बीमारी की समय पर पहचान, रोकथाम व उपचार के लिए यह अभियान शुरू किया जा रहा है.
डॉ. एसके सरीन के मार्गदर्शन में चलाया जाएगा अभियान
उन्होंने कहा कि यह अभियान देश के प्रख्यात लिवर रोग विशेषज्ञ डॉ. एसके सरीन के मार्गदर्शन में सदर अस्पताल, रांची व Institute of Liver and Biliary Sciences (ILBS), नई दिल्ली के सहयोग से संचालित किया जाएगा. अभियान के तहत अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से लैस चार विशेष वाहनों के माध्यम से योग्य चिकित्सकों की देखरेख व मार्गदर्शन में अल्कोहलिक व नॉन-अल्कोहलिक फैटी लिवर की जांच व आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं लोगों तक पहुंचाई जाएगी. अभियान के लिए दो अत्याधुनिक वाहन रांची पहुंच चुके हैं, जबकि दो अन्य वाहन जल्द उपलब्ध कराए जाएंगे.
एक साल में 1.20 लाख लोगों की जांच का लक्ष्य
उन्होंने बताया कि इस अभियान के माध्यम से एक वर्ष में लगभग 1,20,000 (एक लाख बीस हजार) लोगों की जांच करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. इसके साथ ही लोगों में फैटी लीवर के जोखिम की पहचान व समय पर आवश्यक चिकित्सा परामर्श उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया जाएगा.
उन्होंने बताया कि सहिया दीदी(आशा) और एएनएम के माध्यम से प्रारंभिक जांच व एबीसीडी जोखिम स्कोर के माध्यम से उच्च जोखिम वाले लोगों की पहचान की जाएगी. चिन्हित लोगों को आवश्यकता के अनुसार आगे की जांच, विशेषज्ञ चिकित्सा परामर्श व उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी.
1000 स्वास्थ्य कर्मियों को दिया जाएगा प्रशिक्षण
अभियान के तहत रांची जिले के सभी प्रखंडों व अनुमंडलीय अस्पतालों में लगभग 1000 स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा. वहीं, चिन्हित 500 स्थानों पर मोबाइल मेडिकल वाहनों के माध्यम से भ्रमण कर लोगों की जांच व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएगी. इसके अतिरिक्त 100 से अधिक स्कूल एवं कॉलेज के विद्यार्थियों को अभियान से जोड़ते हुए फैटी लिवर की रोकथाम, स्वस्थ खान-पान एवं बेहतर जीवनशैली को लेकर जागरूक किया जाएगा.
उन्होंने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य केवल फैटी लिवर की पहचान व उपचार तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों को बीमारी के कारणों और इससे बचाव के उपायों के प्रति जागरूक करना भी है. लोगों को संतुलित खान-पान, नियमित शारीरिक गतिविधि व स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा, ताकि फैटी लिवर सहित जीवनशैली से जुड़ी अन्य बीमारियों की रोकथाम की जा सके.
सिविल सर्जन ने की स्वस्थ जीवनशैली अपनाने की अपील
वहीं इस मौके पर रांची सिविल सर्जन डॉ. अमरेंद्र प्रसाद ने बताया कि फैटी लिवर का संबंध गलत खान-पान एवं अस्वस्थ जीवनशैली से हो सकता है. उन्होंने कहा कि बीमारी की शुरुआती अवस्था में पहचान होने और समय पर आवश्यक उपचार एवं जीवनशैली में बदलाव के माध्यम से स्थिति को नियंत्रित किया जा सकता है, जबकि बीमारी के गंभीर अवस्था में पहुंचने पर उपचार अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है. उन्होंने लोगों से नियमित स्वास्थ्य जांच कराने तथा स्वस्थ जीवनशैली अपनाने की अपील की.
संजय सेठ ने की सदर अस्पताल के कार्यों की सराहना
इस दौरान रांची सांसद व रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने सदर अस्पताल, रांची की टीम द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि सदर अस्पताल में लोगों को बेहतर एवं आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में लगातार कार्य किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि अस्पताल में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाएं मरीजों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है.
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