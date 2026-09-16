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सितंबर के अंत तक शुरू होगा फैटी लिवर मुक्त रांची अभियान, एक वर्ष में 1.20 लाख लोगों की जांच का है लक्ष्य

फैटी लिवर मुक्त अभियान के लिए रांची पहुंची वैन. ( फोटो-ईटीवी भारत )