ETV Bharat / state

गढ़वा में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने पायलट स्मित मच्छर के साहस की जमकर सराहना की, कहा-लोगों की जान बचाना ही भारत की संस्कृति

प्रेस वार्ता के दौरान रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, सांसद वीडी राम, गढ़वा विधायक एसएन तिवारी. ( फोटो-ईटीवी भारत )

गढ़वा:रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने गढ़वा में पायलट स्मित मच्छर के साहसिक कदम की जमकर सराहना की. उन्होंने कहा कि सैकड़ों लोगों की जान बचाना ही सच्चा गौरव है. फ्लाईदुबई के पायलट स्मित मच्छर ने अपने साहस, धैर्य और कर्तव्यनिष्ठा से हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है. उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया आज उनके साहस की मुरीद है.