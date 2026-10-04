गढ़वा में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने पायलट स्मित मच्छर के साहस की जमकर सराहना की, कहा-लोगों की जान बचाना ही भारत की संस्कृति
गढ़वा में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने पायलट स्मित मच्छर के साहस की जमकर प्रशंसा की और विपक्ष पर निशाना साधा.
Published : October 4, 2026 at 3:55 PM IST
गढ़वा:रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने गढ़वा में पायलट स्मित मच्छर के साहसिक कदम की जमकर सराहना की. उन्होंने कहा कि सैकड़ों लोगों की जान बचाना ही सच्चा गौरव है. फ्लाईदुबई के पायलट स्मित मच्छर ने अपने साहस, धैर्य और कर्तव्यनिष्ठा से हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है. उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया आज उनके साहस की मुरीद है.
वडनगर से वाराणसी तक निकली मोटरसाइकिल यात्रा के छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर स्वागत के लिए गढ़वा पहुंचे रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने फ्लाईदुबई के पायलट स्मित मच्छर की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति हमेशा लोगों की जान बचाने और मानवता की रक्षा करने की रही है. हम बुद्ध के उपासक हैं, लेकिन अगर कोई हमें छेड़ता या परेशान करता है तो शिव का तांडव करना भी जानते हैं.
रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि संकट की घड़ी में स्मित मच्छर ने जिस धैर्य, साहस और कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया, उससे सैकड़ों लोगों की जान बची. यही भारतीय संस्कृति है. उन्होंने कहा कि दुनिया के बड़े-बड़े नेताओं ने भी स्मित मच्छर के साहस की सराहना की है. उन्होंने कहा कि दो दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्मित मच्छर से बातचीत की थी. बातचीत के दौरान स्मित ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना आइकॉन बताया था और कहा कि संकट की घड़ी में वह हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे. रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि स्मित मच्छर के स्वस्थ होने और दीर्घायु की हम सभी कामना करते हैं. उनका साहस देश के लिए गौरव का विषय है.
वहीं, विपक्ष पर निशाना साधते हुए रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि जब भारत की बेटियां 44 साल बाद गोल्ड मेडल जीतती हैं तो विपक्ष के नेता उन्हें बधाई तक नहीं देते. उन्होंने कहा कि भारत ने कई पदक जीते, पूरी दुनिया से बधाइयां आईं, लेकिन विपक्ष की ओर से कोई शुभकामना नहीं आई. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष को न भारत का विकास पसंद है, न चुनाव आयोग और न ही देश की मजबूत होती अर्थव्यवस्था. उन्होंने कहा कि लगातार हार के बावजूद विपक्ष ने सबक नहीं लिया है. अब उनका एक ही कर्तव्य रह गया है मैं, मेरी मां, मेरी बहन और मेरी कुर्सी. ऐसे लोगों से आखिर क्या उम्मीद की जा सकती है.
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