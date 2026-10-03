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रांची में रेहड़ी-पटरी दुकानदारों के बीच रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने किया कैनोपी अंब्रेला का वितरण, सेवा ही संकल्प अभियान के तहत पहल

रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची में रेहड़ी-पटरी लगाने वाले लोगों के बीच कैनोपी अंब्रेला का वितरण किया. रिपोर्ट-भुवन किशोर झा

Sanjay Seth
कैनोपी अंब्रेला वितरण कार्यक्रम में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, विधायक सीपी सिंह, मेयर रोशनी खलखो व अन्य. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 3, 2026 at 8:50 PM IST

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रांचीः सड़क किनारे खुले आसमान में छोटे-मोटे कारोबार कर अपना जीविकोपार्जन करनेवाले रेहड़ी-पटरी दुकानदारों के लिए रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने बड़ी पहल की है. रांची के ओटीसी ग्राउंड और धुर्वा इलाके में आज रेहड़ी-पटरी दुकानदारों के बीच रक्षा राज्य मंत्री ने कैनोपी अंब्रेला का वितरित कर उन्हें सहायता पहुंचाने की कोशिश की है.

ओटीसी ग्राउंड में कैनोपी अंब्रेला वितरण कार्यक्रम में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के अलावा रांची विधायक सीपी सिंह, रांची मेयर रोशनी खलखो मौजूद थीं. इस मौके पर बड़ी संख्या में रेहड़ी-पटरी लगाने वाले लोगों को कैनोपी अंब्रेला दिए गए. इसका उद्देश्य बारिश, गर्मी और ठंड के दौरान दुकानदारों को राहत पहुंचाना है. कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘सेवा ही संकल्प’ की भावना से जोड़कर देखा गया है.

रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, मेयर रोशनी खलखो व रेहड़ी-पटरी दुकानदार का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

रांची में 5000 कैनोपी अंब्रेला का होगा वितरण

रांची के धुर्वा व रातू रोड स्थिति ओटीसी ग्राउंड में रेहड़ी-पटरी दुकानदारों को मौसम की मार से राहत देने के लिए कैनोपी अंब्रेला का वितरित किया गया. इस दौरान बड़ी संख्या में स्ट्रीट वेंडर्स को स्टैंड वाले बड़े अंब्रेला दिए गए. इन अंब्रेला का इस्तेमाल दुकानदार अपनी अस्थायी दुकानों के ऊपर कर सकेंगे, जिससे दुकानदारों को बारिश, तेज धूप और ठंड से राहत मिलेगी.

कार्यक्रम में मौजूद रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि रेहड़ी-पटरी वाले देश की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं. सब्जी, फल, चाय और दूसरी रोजमर्रा की चीजों की बिक्री में स्ट्रीट वेंडर्स की बड़ी भूमिका है. ऐसे में ये खुले आसमान में हर दिन दुकान लगाते हैं. इस दौरान इन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है. ऐसे में सेवा ही संकल्प अभियान के तहत रांची लोकसभा क्षेत्र के लिए 5000 कैनोपी अंब्रेला वितरित किए जाएंगे.

वहीं इस मौके पर रांची की मेयर रोशनी खलखो ने कहा कि राजधानी रांची को सुंदर व सुव्यवस्थित बनाने के लिए हम लोग कृत संकल्पित हैं. इसके तहत सड़क किनारे खुले आसमान में दुकानें लगाने वाले लोगों के लिए यह व्यवस्था की गई है. इधर, कैनोपी अंब्रेला पाने वाले दुकानदार इस पहल की सराहना करते नजर आए.

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