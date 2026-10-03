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रांची में रेहड़ी-पटरी दुकानदारों के बीच रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने किया कैनोपी अंब्रेला का वितरण, सेवा ही संकल्प अभियान के तहत पहल

कैनोपी अंब्रेला वितरण कार्यक्रम में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, विधायक सीपी सिंह, मेयर रोशनी खलखो व अन्य. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांचीः सड़क किनारे खुले आसमान में छोटे-मोटे कारोबार कर अपना जीविकोपार्जन करनेवाले रेहड़ी-पटरी दुकानदारों के लिए रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने बड़ी पहल की है. रांची के ओटीसी ग्राउंड और धुर्वा इलाके में आज रेहड़ी-पटरी दुकानदारों के बीच रक्षा राज्य मंत्री ने कैनोपी अंब्रेला का वितरित कर उन्हें सहायता पहुंचाने की कोशिश की है.