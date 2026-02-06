ETV Bharat / state

राज्यमंत्री ने राहुल गांधी से पोस्टर लगाकर पूछा, असली गद्दार कौन?

सबसे बड़े गद्दार वह खुद हैं. उनके संरक्षण में उनका भाई गरीबों की जमीन पर कब्जा कर रहा है: कांग्रेस जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी

असली गद्दार कौन?
असली गद्दार कौन? (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 6, 2026 at 9:02 PM IST

रायबरेली: उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने एक बार फिर सांसद राहुल गांधी पर होर्डिंग लगाकर टिप्पणी की है. होर्डिंग के जरिए उन्होंने राहुल गांधी से सवाल किया है कि गद्दार कौन है? सरदार रवनीत सिंह बिट्टू या नकली गांधी राहुल गांधी.

गद्दार कौन है?: दिनेश प्रताप सिंह द्वारा शहर के विभिन्न इलाकों जैसे निराला नगर, गांधीनगर, एकता विहार कॉलोनी, सारस होटल, डिग्री कॉलेज चौराहा, रतापुर चौराहा, राष्ट्रीय राजमार्ग त्रिपुला पर होर्डिंग लगाई गई है. जिसमें उनकी तस्वीर के साथ में भारत माता की बड़ी तस्वीर लगाई गई है और तस्वीर के बगल में लिखा है असली सरदार रवनीत सिंह बिट्टू, गद्दारी कांग्रेस से. संपूर्ण देश की देवतुल्य जनता ने कांग्रेस छोड़ा, क्या उसे RG गद्दार कहते हैं ममता दीदी वफादार?

वहीं, दूसरी तरफ लिखा है कि नकली गांधी श्री राहुल गांधी भारत से भारतवासियों से भारतीय संस्कृति और संस्कारों से प्रभु श्री राम, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर अब्दुल कलम, फिरोज गांधी, मेनका गांधी से लेकर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के व्यवसाय वाड्रा तक लिखा गया है.

मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू गद्दार: राज्य मंत्री द्वारा रायबरेली में विभिन्न जगहों पर शुक्रवार को यह होर्डिंग लगाई गई थी, इसका कांग्रेस ने विरोध जताया है. आपको बता दें कि संसद के बाहर राहुल गांधी ने बुधवार को केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कह दिया था. गुरुवार को राज्यसभा में संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने बिना नाम लिए राहुल और उनके परिवार पर आरोप लगाया कि उन्होंने महात्मा गांधी का सरनेम चुरा लिया है.

इस मामले पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह द्वारा लगाए गए पोस्टर को मैंने देखा है. उन्होंने गद्दारी वाली बात पर कहा कि सबसे बड़े गद्दार तो वह खुद हैं. जिन्होंने रायबरेली की जनता के साथ धोखा किया है. यदि वह राज्य मंत्री ना होते तो गरीबो की जमीन पर कब्जा न कर पाते. क्योंकि उनके संरक्षण में उनका भाई गरीबों की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर रहा है. राज्य मंत्री चर्चा में बने रहने के लिए इस प्रकार की ओछी हरकतें करते रहते हैं.

