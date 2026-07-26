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जोधपुर एम्स दीक्षांत समारोह: राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने डॉक्टर्स से कहा, 'अब समाज को लौटाने की आपकी बारी'

दीक्षांत समारोह में एमबीबीएस पूरी करने वाले छात्र अभिनव बत्रा ने 19 गोल्ड मेडल अपने नाम किए.

Minister of State for Health Anupriya Patel inaugurating ceremony
समारोह का आगाज करती स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल (ETV Bharat Jodhpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 26, 2026 at 4:45 PM IST

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जोधपुर: जोधपुर एम्स में रविवार को हुए पांचवें दीक्षांत समारोह में 1189 छात्राें को मेडल और उपाधियां वितरित की गई. बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय स्वास्थ्य राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल, अतिथि पद्म श्री डॉ तेजस मधुसदन और पाली सांसद पीपी चौधरी ने नए डॉक्टर्स को करियर को लेकर कई तरह की सीख दी. अनुप्रिया पटेल ने कहा आपने जो यहां हासिल किया, वो समाज के सहयोग से किया है. अब कल से आपको समाज को लौटाने की बारी है. वहीं एम्स के अध्यक्ष डॉ तेजस मधुसदन ने कहा कि आपको जो सफेद कोट मिला है, उसे अपनी शक्ति नहीं मानें. सांसद ने युवा चिकित्सा कर्मियों से समाज के हर तबके लिए काम करने की सीख दी.

अपने संबोधन में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने कहा कि मुझे विश्वास है एम्स ने आपको जो मूल्य प्रणाली दी है, उससे आप देश में हाशिए पर रहने वाले दूर दराज के गरीब की मदद करेंगे. उन्होंने कहा कि पिछले 12 सालों में सरकार ने देश की चिकित्सा प्रणाली को सुधार बनाने के लिए बहुत काम किया है. देश के 185000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर में सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं. बुजुर्गों के लिए आयुष्मान उपचार सुविधा दी है. हमारी बहनों के लिए सर्वाइकल कैंसर स्कैनिंग और टीकाकरण का काम शुरू किया है. लेकिन इन सबसे ऊपर डॉक्टर का यह काम है कि वह बीमारी से ग्रसित होने से बचने के लिए लोगों को जागरूक करे. उन्होंने कहा कि आपको स्वस्थ रहकर हेल्थी लाइफ स्टाइल अपनानी चाहिए जिससे कि आप दूसरों का उपचार कर सकें. यूनिवर्सल हेल्थ सिस्टम में भागीदार बने. दीक्षांत समारोह को पाली सांसद और एम्स गवर्निंग बॉडी के सदस्य तिथि चौधरी ने भी संबोधित किया.

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सफेद कोट को शक्ति के रूप में नहीं देखे, अपने हाथ शुद्ध रखें: एम्स के अध्यक्ष पद्मश्री डॉ तेजस मधुसदन पटेल ने अपने संबोधन में कहा कि कल के बाद मेरे युवा दोस्तों, आपका जीवन बदलने वाला है. आप सफेद कोर्ट पहने हुए होंगे, लेकिन आप इसे शक्ति के प्रतीक के रूप में मत लीजियेगा. इस सफेद कोट को अपने रोगी के प्रति जिम्मेदारी के प्रतीक के रूप में लेना है. मरीज आपकी दी हुई दवाइयों को भूल जायेगा, लेकिन वे कभी नहीं भूलेंगे कि आपने उन्हें किस तरह से निरोग किया था. अध्यक्ष ने आपका मूल्यांकन इस बात से किया जाएगा कि आप अपने दैनिक अभ्यास में कितने जीवन को छूते हैं और आप कितने दयालु हैं और कितनी देखभाल करते हैं. उन्होंने कहा कि एक बात याद रखें कि आपके हाथ नए जीवन को छूने वाले पहले व्यक्ति होंगे और इस दुनिया से प्रस्थान करने वाली आत्मा को छूने वाले अंतिम हाथ होंगे. इसलिए अपने हाथ हमेशा शुद्ध रखें.

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सरकार ने मांगी मांगे, पेपर लीक का फुल प्रूफ सिस्टम बनाएंगे: केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने जंतर मंतर पर हुए धरने से जुड़े सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री और सरकार ने युवाओं की तीनों मांगे मानी है. पीएम खुद लगातार उनके संपर्क में रहे हैं. हमारी सरकार इस बात पर काम कर रही है कि पेपर लीक कभी भी नहीं हो. इसके लिए फूल प्रूफ सिस्टम बनाएंगे जिससे कि युवाओं को किसी तरह का नुकसान नहीं हो.

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19 मेडल के साथ अभिनव अव्वल: दीक्षांत समारोह में एमबीबीएस पूरी करने वाले छात्र अभिनव बत्रा ने 19 गोल्ड मेडल अपने नाम किए. इसके अलावा उन्हें प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल भी दिया गया. इसी तरह से निर्मित जिग्नेश को भी प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल मिला. इसके लिए समारोह में उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन भी दिया गया. अपने शैक्षणिक अध्ययन के दौरान उपलब्धि हासिल करने वाले एम्स के छात्राओं ने अपनी सफलता के लिए एम्स के डॉक्टर और अपने परिवार को धन्यवाद दिया.

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जोधपुर एम्स दीक्षांत समारोह 2026
MINISTER ANUPRIYA PATEL IN JODHPUR
ANUPRIYA PATEL TEACHING TO DOCTORS
MEDALS GIVEN IN AIIMS CONVOCATION
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