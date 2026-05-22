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झारखंड समावेशी आजीविका योजना का शुभारंभ, मंत्री ने कहा- गरीबों के सशक्तीकरण में मॉडल बना देश के लिए उदाहरण

रांची में मंत्री ने झारखंड समावेशी आजीविका योजना का शुभारंभ किया.

Minister of Rural Development launched Jharkhand Inclusive Livelihood Scheme In Ranchi
रांची में मंत्री ने झारखंड समावेशी आजीविका योजना का शुभारंभ किया. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 22, 2026 at 11:53 PM IST

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रांची: ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी (JSLPS) एवं द नज इंस्टीट्यूट द्वारा रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन सभागार में आयोजित कार्यक्रम में “झारखंड समावेशी आजीविका योजना (JH-SAY)” का औपचारिक शुभारंभ किया गया.

इस अवसर पर झारखंड में अल्ट्रा पुअर ग्रेजुएशन अप्रोच (UPAJ) के अनुभवों, उपलब्धियों एवं उसके व्यापक सामाजिक प्रभावों को भी साझा किया गया. इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि आज का दिन झारखंड के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक है.

एक ओर राज्य एक सफल मॉडल के अनुभवों को साझा कर रहा है, वहीं दूसरी ओर अत्यंत-गरीब एवं वंचित परिवारों के सशक्तिकरण के लिए एक नई समावेशी योजना की शुरुआत भी कर रहा है. झारखंड ने समावेशी विकास के क्षेत्र में जो मॉडल तैयार किया है, वह अब पूरे देश के लिए उदाहरण बन चुका है, यह हमसब के लिए गर्व की बात है.

Minister of Rural Development launched Jharkhand Inclusive Livelihood Scheme In Ranchi
मंत्री द्वारा राशि का वितरण (ETV Bharat)

अपने संबोधन में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि UPAJ परियोजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के अंतर्गत ग्रेजुएशन अप्रोच का देश का पहला पायलट प्रोजेक्ट था. इसे झारखंड में विशेष रूप से अत्यंत-गरीब एवं विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) समुदायों के सशक्तिकरण के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया. इस परियोजना के माध्यम से पूर्वी सिंहभूम, गोड्डा एवं पलामू जिलों के 04 प्रखंडों में 4,000 अति-गरीब परिवारों तक महिला सामुदायिक संस्थाओं के माध्यम से पहुँच बनाई गई.

उन्होंने कहा कि झारखंड में इस योजना की सफलता ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है. राज्य में मिले सकारात्मक परिणामों के बाद भारत सरकार ने इस मॉडल को स्वीकार करते हुए इसे देशभर में लागू करने का निर्णय लिया और वर्ष 2025 में इसे DAY-NRLM के अंतर्गत एक उप-योजना के रूप में पूरे देश में प्रारंभ किया गया.

मंत्री ने कहा कि झारखंड को इस योजना के प्रथम एवं द्वितीय चरण में कुल 41,000 अत्यंत-गरीब परिवारों को शामिल करने की जिम्मेदारी मिली है, जो राज्य के लिए गर्व और उपलब्धि का विषय है. अगले चरण में 06 जिलों के 16 हजार परिवारों तथा उसके बाद 25 हजार परिवारों को योजना से जोड़ा जाएगा.

Minister of Rural Development launched Jharkhand Inclusive Livelihood Scheme In Ranchi
झारखंड समावेशी आजीविका योजना के कार्यक्रम में मौजूद लोग (ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार लगातार यह सुनिश्चित कर रही है कि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे. पहले ऐसे अनेक परिवार थे जो भूख, अभाव और असुरक्षा से संघर्ष कर रहे थे. अब सरकार की नीतियों और योजनाओं के माध्यम से उनके जीवन में स्थायी बदलाव दिखाई दे रहा है.

इस कार्यक्रम में डोली पहाड़िया की प्रेरणादायक कहानी भी साझा की गई. इस योजना से जुड़ने के बाद उनके परिवार के जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार आया है, आज उनके बच्चे अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं. जिस परिवार को कभी भोजन की चिंता सताती थी, आज वही परिवार JSLPS के सहयोग से स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बन चुका है.

इस अवसर पर विभिन्न जिलों के लिए “झारखंड समावेशी आजीविका योजना” के अंतर्गत स्वीकृति राशि के चेक भी वितरित किए गए. इन जिलों के लिए राशि वितरित की गयी. जिसमें पूर्वी सिंहभूम को 13 करोड़ 92 लाख रुपये — 4,800 परिवार, पलामू को 11 करोड़ 2 लाख रुपये — 3,800 परिवार, गोड्डा को 9 करोड़ 57 लाख रुपये — 3,300 परिवार, सिमडेगा को 2 करोड़ 90 लाख रुपये — 1,000 परिवार और सरायकेला-खरसावां को 6 करोड़ 90 लाख रुपये — 2,100 परिवारों के लिए राशि वितरित की गयी.

इस कार्यक्रम में JSLPS के प्रभारी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (CEO) अरुण कुमार सिंह, द नज इंस्टीट्यूट के एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर जॉन पाल सहित JSLPS के पदाधिकारी, सामुदायिक संस्थाओं के प्रतिनिधि, स्वयं सहायता समूहों की महिलाएँ एवं विभिन्न जिलों से आए लाभुक परिवार उपस्थित रहे.

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