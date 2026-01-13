ETV Bharat / state

वीबी जी राम जी कानून के खिलाफ कांग्रेस का आंदोलन फ्लॉप साबित होगा : जोगाराम पटेल

मीडिया से रूबरू होते हुए प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि बैठक में मौजूद सभी अलग-अलग क्षेत्र के लोगों से लिखित में सुझाव लिए गए हैं. इसके अलावा बजट पूर्व अपने सुझाव देने के लिए एक पोर्टल भी बनाया गया है. सभी सुझाव को एकत्र कर मुख्यमंत्री कार्यालय भिजवाया जाएगा और जो जरूरी होगा उसे बजट में शामिल भी किया जाएगा. केंद्र सरकार वीबी जी राम जी कानून (विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन) लेकर आई है. इसे अधिक प्रभावी बनाने के लिए भी जिला स्तरीय अधिकारियों से चर्चा की गई है.

जयपुर : जयपुर के प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल ने मंगलवार को कांग्रेस के खिलाफ बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास न तो विजन है और नहीं विकास का कोई मुद्दा है, केवल सुर्खियों में रहना ही उनकी आदत है. वीबी जी राम जी कानून के खिलाफ जो आंदोलन कांग्रेस कर रही है वह फ्लॉप साबित होगा. मंत्री जोगाराम पटेल जयपुर जिला कलेक्ट्रेट में समीक्षा बैठक के लिए आए थे और इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने यह बातें कही.

ये ऐतिहासिक कदम : प्रभारी मंत्री पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप लाया गया विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) गारंटी अधिनियम 2025 (वीबी-जी राम जी) ग्रामीण रोजगार और आजीविका सुनिश्चित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है. इस अधिनियम के तहत रोजगार की कानूनी गारंटी अब 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है. मनरेगा के तहत कई राज्यों में जमीनी स्तर पर कार्य उपलब्ध नहीं होने और व्यय का वास्तविक प्रगति से मेल नहीं खाने जैसी समस्याएं सामने आ रहीं थी.

पढ़ें. वीबी जी राम जी एक्ट में राम का नाम नहीं, भाजपा बता दे तो मैं 1 लाख का इनाम दूंगा : खाचरियावास

कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है: श्रम-केंद्रित कार्यों में मशीनों के अत्यधिक उपयोग और डिजिटल उपस्थिति प्रणाली के बार-बार उल्लंघन जैसी खामियों को दूर करने के उद्देश्य से यह नया कानून लाया गया है, जिससे ग्रामीणों को वास्तविक रूप से रोजगार मिल सकेगा. वीबी जी राम जी कानून के खिलाफ कांग्रेस के आंदोलन को लेकर प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि कांग्रेस के पास न तो विजन है और नहीं विकास का कोई मुद्दा है. केवल सुर्खियों में रहना ही उनकी आदत है. उन्होंने केंद्र और प्रदेश स्तर पर जो आंदोलन चलाए हैं वह फ्लॉप साबित हुए हैं. इसमें जनता उनके साथ नहीं होगी और वह भी फ्लॉप होगा.

पढ़ें. 'जी राम जी' कानून में रोजगार की गारंटी खत्म करने को सरकार ने बताया भ्रामक प्रचार

जिला प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक ली. बैठक में जिला स्तरीय अधिकारियों के अलावा कलेक्टर डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी, निगम आयुक्त डॉ.गौरव सैनी, जिला परिषद सीईओ प्रतिमा वर्मा भी बैठक में मौजूद रही. बैठक में उन्होंने वीबी जी राम जी कानून को लेकर चर्चा की. इसके अलावा चिकित्सकों, एससी-एसटी समूहों, एनजीओ, सिविल सोसायटी, उपभोक्ता फोरम, किसान, पशुपालक, डेयरी संगठनों, युवा-खिलाड़ी, उद्योग-सेवा क्षेत्र, व्यापार, कर सलाहकार, युवा प्रोफेशनल्स, राजीविका एवं महिला प्रतिनिधियों के साथ जिला स्तर पर बजट सुझावों को लेकर संवाद भी किया. पटेल ने पूर्व बजट घोषणाओं में भूमि आवंटन एवं स्थानीय स्तर पर जारी स्वीकृतियों, पंच गौरव योजना और डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना की प्रगति, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सड़क, बिजली और पानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान को लेकर भी चर्चा की.