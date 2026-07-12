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प्रयागराज में मंत्री नरेंद्र कश्यप बोले- "राम मंदिर के चंदे पर सवाल उठाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं"

राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेंद्र कश्यप ने रविवार को सर्किट हाउस में एक प्रेसवार्ता को संबोधित किया.

राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेंद्र कश्यप
राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेंद्र कश्यप (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 12, 2026 at 6:12 PM IST

3 Min Read
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प्रयागराज : उत्तर प्रदेश सरकार के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेंद्र कश्यप ने रविवार को सर्किट हाउस में एक प्रेसवार्ता को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चल रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति को साझा किया.

राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेंद्र कश्यप का बयान (Video credit: ETV Bharat)

मंत्री नरेंद्र कश्यप ने जहां एक तरफ पिछड़े वर्ग और दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई, वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के पीडीए (PDA) अभियान, राम मंदिर विवाद और विपक्ष के अन्य नेताओं के बयानों पर तीखा पलटवार किया.

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चल रही सरकार ने इस वर्ष प्रदेश के 37 लाख छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति (स्कॉलरशिप) देने का बड़ा लक्ष्य रखा है. उन्होंने कहा कि पिछड़े वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की सहायता के लिए 1 लाख 5 हजार बेटियों की शादी के लिए वित्तीय अनुदान देने का लक्ष्य तय किया गया है.

उन्होंने कहा कि युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम और रोजगार के योग्य बनाने के लिए 30 हजार युवाओं को ट्रिपल-सी (CCC) और ओ-लेवल (O-Level) कंप्यूटर कोर्स का मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में लगभग साढ़े 12 लाख दिव्यांगजनों को एक हजार रुपये प्रति माह पेंशन मिल रही है. सरकार ने आने वाले कुछ ही महीनों में इसे बढ़ाकर 1,500 रुपये प्रति माह करने का निर्णय ले लिया है.

उन्होंने कहा कि दिव्यांग बच्चों के लिए बचपन के डे-केयर सेंटर से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक की पूरी पढ़ाई मुफ्त कर दी गई है. इसके साथ ही, इस वर्ष दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 60 करोड़ रुपये की लागत से ई-ट्राइसाइकिल (इलेक्ट्रिक ट्राइसाइकिल) बांटी जाएगी. उन्होंने कहा कि प्रयागराज में दोनों मंडलों की समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं कि सभी योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक समय पर पहुंचे.

उन्होंने कहा कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव सिर्फ 'PDA' (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) का ढिंढोरा पीटते हैं. सपा सरकार के शुरुआती दिनों में पिछड़ा वर्ग कल्याण का बजट केवल 1,286 करोड़ रुपये था, जिसे योगी सरकार ने बढ़ाकर अब साढ़े तीन हजार करोड़ रुपये कर दिया है. यह बजट अंतर ही साफ दिखाता है कि पिछड़े वर्ग का असली हितैषी कौन है.

मंत्री ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि इन्होंने कभी राम मंदिर निर्माण का समर्थन नहीं किया, बल्कि रामभक्तों पर गोलियां चलवाईं. अब इन्हें राम मंदिर के चंदे पर सवाल उठाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है. उन्होंने कहा कि इस मामले में सरकार ने जिम्मेदारी दिखाते हुए एसआईटी (SIT) का गठन किया है, एफआईआर दर्ज कराई है और जांच के बाद किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा.

नेता आदित्य ठाकरे के बयान पर उन्होंने कहा कि वह राजनीतिक हताशा और परेशानी में हैं क्योंकि उनकी पार्टी, सिंबल और सांसद उनके हाथ से निकल चुके हैं. देश आज भी पीएम मोदी, एनडीए और भाजपा पर भरोसा करता है. उन्होंने विश्वास जताया कि 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी जनता के समर्थन से भाजपा की दोबारा सरकार बनेगी.

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