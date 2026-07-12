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प्रयागराज में मंत्री नरेंद्र कश्यप बोले- "राम मंदिर के चंदे पर सवाल उठाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं"

राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेंद्र कश्यप ( Photo credit: ETV Bharat )

प्रयागराज : उत्तर प्रदेश सरकार के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेंद्र कश्यप ने रविवार को सर्किट हाउस में एक प्रेसवार्ता को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चल रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति को साझा किया. राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेंद्र कश्यप का बयान (Video credit: ETV Bharat) मंत्री नरेंद्र कश्यप ने जहां एक तरफ पिछड़े वर्ग और दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई, वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के पीडीए (PDA) अभियान, राम मंदिर विवाद और विपक्ष के अन्य नेताओं के बयानों पर तीखा पलटवार किया. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चल रही सरकार ने इस वर्ष प्रदेश के 37 लाख छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति (स्कॉलरशिप) देने का बड़ा लक्ष्य रखा है. उन्होंने कहा कि पिछड़े वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की सहायता के लिए 1 लाख 5 हजार बेटियों की शादी के लिए वित्तीय अनुदान देने का लक्ष्य तय किया गया है. उन्होंने कहा कि युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम और रोजगार के योग्य बनाने के लिए 30 हजार युवाओं को ट्रिपल-सी (CCC) और ओ-लेवल (O-Level) कंप्यूटर कोर्स का मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में लगभग साढ़े 12 लाख दिव्यांगजनों को एक हजार रुपये प्रति माह पेंशन मिल रही है. सरकार ने आने वाले कुछ ही महीनों में इसे बढ़ाकर 1,500 रुपये प्रति माह करने का निर्णय ले लिया है.