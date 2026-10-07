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सपा के पीडीए पर मंत्री नरेंद्र कश्यप बोले- सपा का पाप का घड़ा भर चुका, यूपी में होगा पश्चिम बंगाल जैसा होगा हाल

सपा के पीडीए पर मंत्री नरेंद्र कश्यप बोले- सपा का पाप का घड़ा भर चुका. ( ईटीवी भारत )

मुजफ्फरनगर: जिले के एक प्रोग्राम में पहुंचे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप ने समाजवादी पार्टी की बखिया उधेड़ कर रख दी. उनकी कथनी और करनी पर गंभीर आरोप लगाए. राज्यसभा में कैंडिडेट उतारने की बात पर कश्यप ने कहा सपा ने दो प्रत्याशी उतारे. एक परिवार का हो गया और दूसरा पैसेवाला. उन्होंने सवाल किया कि पीडीए कहां गया. साथ ही योगी सरकार के मंत्री ने कहाकि समाजवादी पार्टी का खुद का पाप का घड़ा भर गया है. और बंगाल जैसा हाल समाजवादी पार्टी का यूपी में होने वाला है.

ईटीवी भारत संवाददाता जफर इकबाल से एक्सक्लूसिव बातचीत में राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने बताया कि आज दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग की तरफ से 500 से अधिक दिव्यांग जनों को सहायक उपकरण और कृत्रिम अंग उपलब्ध कराने का कार्य हुआ है.

सपा के पीडीए पर मंत्री नरेंद्र कश्यप बोले- सपा का पाप का घड़ा भर चुका. (ईटीवी भारत)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में चल रहे सेवा संकल्प अभियान के तहत मंगलवार को जीआईसी मैदान में दिव्यांगजन सशक्तिकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया. इसी कार्यक्रम में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप की अध्यक्षता में आयोजित समारोह में 500 से अधिक दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, स्मार्ट केन, बैसाखी, श्रवण यंत्र सहित विभिन्न सहायक उपकरण और कृत्रिम अंग वितरित किए गए. इस दौरान पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण-पत्र भी दिए गए.

इसमें पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से भी ट्रिपल सी ओ लेवल के प्रमाण-पत्र दिए गए हैं. यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर उत्तर प्रदेश में एक महीने जन कल्याण से समाज कल्याण से जुड़े हुए विभाग अपने-अपने विभाग की योजनाओं को जनता तक पहुंचाया जा रहा है. साथ ही सरकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है. मुजफ्फरनगर में भी उसी अभियान के तहत सहायता सामग्री वितरण समारोह हुआ. इसमें 500 से अधिक बच्चों को सहायक उपकरण वितरित किए गए.

इस दौरान राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने समाजवादी पार्टी के द्वारा इलेक्शन कमीशन को लेकर किए जा रहे प्रदर्शन पर कहा कि जब जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी हारती है, तो ये पार्टियां इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाती हैं. मोदी और योगी सरकार पर बेवज़ह हमला करती हैं.

राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप ने लाभार्थियों को प्रमाण-पत्र भी दिए गए. (ईटीवी भारत)

मंत्री ने कहा कि अब समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी लोगों की निगाहों से उतर चुकी है. इन पार्टियों का कोई अस्तित्व बचा नहीं है. ये लोगों के दिलों से उतर चुकी हैं. हर चुनाव में हार रही हैं. इसी से परेशान होकर इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगा रही हैं. उन्होंने कहा कि अब इन पार्टियों के पास बस यही काम बचा है.

मंत्री नरेंद्र कश्यप बोले- सपा का पाप का घड़ा भर चुका. (ईटीवी भारत)

बीजेपी मंत्री नरेंद्र ने सपा पर जोरदार वार करते हुए कहा कि ये पार्टी पीडीए की बात करती है. मगर राज्यसभा में प्रत्याशी चयन की बात हुई, तो एक कैंडिडेट परिवार का हो गया और दूसरा पैसे वाला हो गया. पीडीए कहां गया. पीडीए को ज़वाब दें. ये पीडीए के वोट की बात करेंगे और परिवार और पैसे वाले को मौका देते हैं.

उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के खुद का पाप का घड़ा भर गया है. और बंगाल जैसा हाल समाजवादी पार्टी का यूपी में होने वाला है.