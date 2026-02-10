'योगी सरकार में तीन गुना बढ़ी पेंशन'; मंत्री नरेन्द्र कश्यप बोले- विभाग की सभी योजनाएं ऑनलाइन संचालित
राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेन्द्र कश्यप ने विधानपरिषद में पूछे गए सवालों का जवाब दिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 10, 2026 at 9:12 PM IST
लखनऊ : उत्तर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेन्द्र कश्यप ने विधानपरिषद में पूछे गए सवालों का जवाब दिया. उन्होंने कहा कि योगी सरकार दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण, पारदर्शिता और समयबद्ध लाभ सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि विभाग की सभी योजनाएं ऑनलाइन, पारदर्शी संचालित की जा रही हैं.
उन्होंने सदन को अवगत कराया कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की तरफ से संचालित विशेष विद्यालयों और महाविद्यालयों में वर्ष 2011 में चयनित जेटीसी ग्रेड शिक्षकों में से एलटी ग्रेड शिक्षक के नौ रिक्त पदों पर पदोन्नति के लिए अधियाचन बीते साल 16 जुलाई को और एलटी ग्रेड से प्रवक्ता के 28 पदों के सापेक्ष अधियाचन 12 दिसंबर 2022 को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को प्रेषित किए जा चुके हैं, जिन पर वर्तमान में कार्रवाई प्रक्रियाधीन है.
'कार्यक्रम में सभी जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाना अनिवार्य' : उन्होंने सदन के माध्यम से यह भी स्पष्ट किया कि वितरण कार्यक्रमों में वरिष्ठ या कनिष्ठ सभी जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाना अनिवार्य है. अगर भविष्य में किसी अधिकारी के ऐसा न किए जाने की शिकायत प्राप्त होती है तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि संबंधित वरिष्ठ सदस्य को न सिर्फ वितरण कार्यक्रमों में आमंत्रित किया गया, बल्कि उत्तर प्रदेश सलाहकार बोर्ड की बैठकों में भी सम्मानपूर्वक सहभागिता सुनिश्चित की गई है.
'24,414 दिव्यांगजनों को यूडीआईडी कार्ड जारी' : उन्होंने जानकारी दी कि भारत सरकार की तरफ से संचालित स्वावलंबन पोर्टल के माध्यम से यूडीआईडी कार्ड निर्गत किए जाते हैं. आकांक्षी जनपद सिद्धार्थनगर में 31 जनवरी 2026 तक कुल 24,414 दिव्यांगजनों को यूडीआईडी कार्ड जारी किए जा चुके हैं. दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान और दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में जनपद सिद्धार्थनगर में 14,356 पात्र लाभार्थियों को पेंशन का लाभ दिया गया है.
321 पात्र दिव्यांगजनों को लाभान्वित किया गया : उन्होंने बताया कि कुष्ठावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत सिद्धार्थनगर में वित्तीय वर्ष 2025-26 में 153 लाभार्थियों को पेंशन प्रदान की गई है, जबकि कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण योजना के अंतर्गत 321 पात्र दिव्यांगजनों को लाभान्वित किया गया है. 31 दिसंबर 2025 तक कोई भी पात्र लाभार्थी लंबित नहीं है.
उन्होंने पेंशन पात्रता की शर्तों को स्पष्ट करते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश का मूल निवासी दिव्यांगजन, जिसकी दिव्यांगता न्यूनतम 40 प्रतिशत हो, जिसकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 46,080 रुपये एवं शहरी क्षेत्र में 56,460 रुपये से अधिक न हो और जो अन्य किसी पेंशन योजना का लाभ न ले रहा हो, वह दिव्यांग पेंशन का पात्र है.
'एक हजार रुपये प्रति माह की दर से पेंशन' : पात्र लाभार्थी को एक हजार रुपये प्रति माह की दर से पेंशन दी जाती है. उन्होंने बताया कि दिव्यांगजन को पेंशन प्राप्त करने के लिए एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होता है. आवेदन की जांच जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी करता है और पात्र पाए जाने पर बैंक सत्यापन के बाद पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से सीधे खाते में धनराशि भेजी जाती है.
मंत्री नरेन्द्र कश्यप ने सदन को यह भी याद दिलाया कि वर्ष 2017 से पूर्व दिव्यांग पेंशन मात्र 300 रुपये प्रतिमाह थी, जिसे योगी सरकार ने बढ़ाकर एक हजार रुपये प्रतिमाह किया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि यूडीआईडी कार्ड धारक सभी दिव्यांगजन स्वतः पेंशन के पात्र नहीं होते, बल्कि निर्धारित आय एवं अन्य शर्तों को पूरा करने वाले आवेदकों को ही पेंशन दी जाती है.
'भ्रष्टाचार की शिकायत पर होगी कार्रवाई' : उन्होंने यह भी आश्वस्त किया कि अगर किसी पात्र दिव्यांगजन को पेंशन नहीं मिली है या किसी स्तर पर भ्रष्टाचार की शिकायत मिलती है तो उसकी निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी. विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जो दिव्यांगजन स्वयं कार्यालय तक नहीं आ सकते उनके घर जाकर आवेदन की प्रक्रिया पूरी कराई जाए.
उप मुख्यमंत्री ने आरक्षण नीति के बारे में दी जानकारी : बजट सत्र में विधान परिषद में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने उत्तर प्रदेश मे सरकारी सेवाओं में आरक्षण नीति के बारे विस्तार से जानकारी दी. उन्होंने कहा कि आरक्षण प्रावधानों को सुनिश्चित कराने के संकल्प को सरकार दोहराती है. विशेष रूप से विभिन्न श्रेणियों के लिए आरक्षण के बारे में कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27%,अनुसूचित जाति के लिए 21%, अनुसूचित जनजाति के लिए 2% और सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था है.
उन्होंने स्पष्ट किया कि 40% अनारक्षित श्रेणी विशेष रूप से सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित नहीं है. आरक्षित वर्ग का कोई भी अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी की भर्ती प्रक्रिया मे भागीदार हो सकता है. सभी सरकारी भर्तियों में आरक्षण नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए कार्मिक विभाग ने 30 दिसंबर 2025 को शासनादेश भी जारी किया.
उन्होंने 7994 लेखपाल पदों का विस्तृत विवरण देते हुये कहा कि 3205 अनारक्षित, 1679 अनुसूचित जाति के लिए, 160 अनुसूचित जनजाति के लिए, 2158 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए और 792 आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लिये करते हुये विज्ञापन की त्रुटि का सुधार कराया गया. उन्होंने कहा कि आरक्षण हर हाल में पूरी पारदर्शिता के साथ सुनिश्चित किया जाएगा. सरकार भर्ती माफिया पर नकेल कसने और पारदर्शी भर्ती प्रक्रियाओं और आरक्षण व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है.
मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ने दिया सवालों का जवाब : उत्तर प्रदेश विधानसभा बजट सत्र 2026-27 के दूसरे दिन उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ने विधान परिषद में विधान परिषद सदस्य डॉ. मान सिंह यादव और आशुतोष सिन्हा के तारांकित प्रश्नों का जवाब दिया. इलाहाबाद-झांसी खण्ड स्नातक विधान परिषद सदस्य डॉ. मान सिंह यादव ने पूछा था कि प्रदेश में इन्वेस्टर समिति के माध्यम से कितनी कम्पनियों ने भाग लिया है और उनमें से कितनी कम्पनियों ने अपना उद्योग स्थापित करते हुए कार्य शुरू किया?
जवाब देते हुए मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ने विधान परिषद में कहा कि वर्ष 2018 में आयोजित इन्वेस्टर समिट में 1045 औद्योगिक इकाईयों ने 4.28 लाख करोड़ तो वहीं 2023 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट-2023 में 19 हजार 250 औद्योगिक इकाईयों ने 33.50 लाख करोड़ के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया था.
मंत्री ने बताया कि इन्वेस्टर समिट के बाद ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह के माध्यम से बड़ी संख्या में इकाईयां स्थापित हुई हैं. जीबीसी-1 में 61,792 करोड़ में 81 परियोजनाओं, जीबीसी-2 में 67,202 करोड़ में 290 परियोजनाओं, जीबीसी-3 में 80,224 करोड़ में 1406 परियोजनाओं एवं जीबीसी-4 में 10,01,056 करोड़ में 14,701 परियोजनाओं समेत कुल 16,478 परियोजनाओं की ग्राउण्डिंग की गई.
वाराणसी खंड स्नातक विधान परिषद सदस्य आशुतोष सिन्हा ने तारांकित प्रश्न के माध्यम से जनपद कन्नौज के तिर्वा क्षेत्र में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के चैनेज 196.9 से 197.30 के मध्य छूटी हुई सर्विस लेन के निर्माण कार्य के बारे में पूछा. जवाब देते हुए मंत्री नन्दी ने कहा कि छूटी हुई सर्विस लेन के निर्माण के लिए जिला प्रशासन कन्नौज की तरफ से किए गए चिन्हांकन के अनुसार तीन अगस्त 2024 को कार्रवाई शुरू की गई थी, लेकिन कुछ भाग पर काश्तकारों की तरफ से वाद उत्पन्न कर दिए जाने के कारण निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका था, लेकिन अब वर्तमान में छूटी हुई सर्विस लेन के निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध है.
वित्तीय वर्ष 2024-25 में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के कार्यों के लिए 400 करोड़ का बजट प्राविधान स्वीकृत है. छूटी हुई सर्विस लेन का निर्माण इस बजट प्रावधान के सापेक्ष आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के निर्माण में हुई बचत मद से किया जाना प्रस्तावित है. अगस्त माह में ही टेंडर इनवाइट किया गया था. अनुबंध गठन के बाद कार्य पूरा करने की अवधि नौ माह है.
यह भी पढ़ें : यूपी बजट सत्र; शोक प्रस्ताव में बजे विधायकों के फोन, कार्यवाही कल तक स्थगित, विधान परिषद में केशव प्रसाद और सपा नेताओं में बहस