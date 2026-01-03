ETV Bharat / state

बिहार में भू माफियाओं का आतंक, मंत्री के ड्राइवर को पीटा, पुलिस पर अपराधियों का साथ देने का आरोप

बेतिया: बिहार में भले ही एनडीए की सरकार है, लेकिन पुलिस अपने मंत्रियों की ही नहीं सुन रही है. यह हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि खुद बीजेपी मंत्री ने अपना रोष और गुस्सा प्रकट करते हुए यह आरोप लगाया है. मंत्री नारायण प्रसाद ने बेतिया पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि भू-माफिया के खिलाफ शिकायत करने पर भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है.

पुलिस पर मंत्री नारायण प्रसाद का गंभीर आरोप: बिहार सरकार में मंत्री और नौतन विधायक नारायण प्रसाद का कहना है कि मुफस्सिल थाना अंतर्गत हरदिया में एक भू-माफिया ने रास्ता को अतिक्रमण कर सैकड़ों लोगों को परेशान कर रखा है. इसकी जानकारी मैंने खुद मुफस्सिल थानाध्यक्ष को दी थी, लेकिन वह घटनास्थल पर नही पहुंचे.

"भू-माफिया ने सरकारी रास्ते का अतिक्रमण कर लिया है, जिसके बाद मैंने डीएसपी और एसपी को खुद सूचना दी. एसपी से मैंने पूछा कि लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज है या नहीं. उसके बाद थानाध्यक्ष ने फोन कर मामले की जानकारी ली और मुफस्सिल थाना घटनास्थल पर पहुंची. जमीन पर अतिक्रमण होने से लगभग 100 किसानों का रास्ता बंद हो जाएगा."-नारायण प्रसाद, मंत्री, बिहार सरकार

शिकायत के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई: बता दें कि 28 दिसंबर 2025 को एक भू-माफिया ने प्रह्लाद मुखिया के जमीन पर कब्जा कर लिया और सरकारी रास्ते को अतिक्रमित कर लिया. जिसकी सूचना बिहार सरकार के मंत्री नारायण प्रसाद ने पुलिस प्रशासन को दी, लेकिन पुलिस प्रशासन 4 घंटे बाद पहुंची. जबतक माफिया ने बाउंड्री कर लिया था.

मंत्री के ड्राइवर के साथ मारपीट: 2 जनवरी 2026 को भूमि माफिया जमीन पर काम कर रहा था. इस दौरान मंत्री के ड्राइवर आशीष कुमार वहां पहुंचे तो उसके साथ मारपीट कर उसे घायल कर दिया गया. इसके बाद मंत्री नारायण प्रसाद ने फिर इस घटना की सूचना बेतिया एसपी और डीएसपी को दी.

'विजय सिन्हा को लिखूंगा पत्र': बिहार सरकार के मंत्री नारायण प्रसाद ने बताया है कि भू माफियाओं का मनोबल काफी बढ़ गया है. एक मंत्री होने के नाते मैं बार-बार पुलिस को फोन कर रहा हूं, लेकिन मुफस्सिल थानाध्यक्ष उसका कोई रिस्पांस नहीं ले रहे हैं. मैं इसके लिए उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा और डीजीपी बिहार को पत्र लिखने जा रहा हूं.

थानाध्यक्ष पर मंत्री का फूटा गुस्सा: मंत्री नारायण प्रसाद ने बेतिया पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि भूमाफियाओं के प्रभाव में मुफस्सिल थाना पुलिस कम कर रही है. मंत्री के फोन करने के बाद भी वह घटनास्थल पर नहीं पहुंचते हैं. जब हम एसपी को फोन करते हैं तब थानाध्यक्ष घटनास्थल पर पहुंचते हैं. जब तक ऐसे थानाध्यक्ष भूमाफियाओं से मिले रहेंगे, तब तक भू-माफियाओं का मनोबल बढ़ा रहेगा.