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'जीवनभर पार्टी का संत्री रहने का सोचा था बीजेपी ने मुझे मंत्री बना दिया..' मिथिलेश तिवारी बोले- 'टीम सम्राट होगी सफल'

बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार हो चुका है. पहली बार मंत्री बने मिथिलेश तिवारी से ईटीवी भारत ने खास-बात की-

मंत्री मिथिलेश तिवारी का स्वागत करते कार्यकर्ता
मंत्री मिथिलेश तिवारी का स्वागत करते कार्यकर्ता (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 7, 2026 at 6:50 PM IST

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पटना : बिहार में सम्राट सेना का जंबो विस्तार हो चुका है. खुद सीएम और उनके 34 मंत्री मिलकर बिहार की सरकार को फुल फॉर्म में चलाएंगे. गुरुवार को 32 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण किया है. जिसमें कई मंत्री एसे हैं जो कि नए हैं. गोपालगंज के मिथिलेश तिवारी उन्हीं नेताओं में से एक हैं. मिथिलेश तिवारी को बीजेपी के कद्दावर नेताओं में से एक हैं.

'मेरे से योग्य कार्यकर्ता पार्टी में' : मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि वह भाजपा के छोटे से कार्यकर्ता हूैं. 36 साल से बिहार में हम काम करते रहे हैं. हमारी पार्टी ऐसी है कि उसकी नजर हर कार्यकर्ता पर है. हमने जीवनभर भाजपा का संत्री होना सोचा था लेकिन हमे नहीं पता था कि हमारी पार्टी मुझे मंत्री बना देगी. हमसे ज्यादा योग्य लोग पार्टी में हैं. लेकिन बीजेपी ने मुझे मंत्री के रूप में शपथ दिलाया है. मैं केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं.

मंत्री मिथिलेश तिवारी से बातचीत (ETV Bharat)

'टीम सम्राट होगी सफल' : मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि माननीय नीतीश जी के आशीर्वाद से टीम सम्राट चौधरी सफल होगी. सम्राट चौधरी ने जो सपना देखा है मोदी जी के सपने को पूरा करने का उस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने की आवश्यकता पड़ेगी तो जान लड़ा देंगे लेकिन सफल करके दिखाएंगे.

मिथिलेश तिवारी को मिली बड़ी जिम्मेदारी : बिहार मंत्रिमंडल विस्तार में क्षेत्रीय विषमता का ख्याल भी रखा गया है. भारतीय जनता पार्टी ने गोपालगंज से आने वाले नेता मिथिलेश तिवारी को पहली बार मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है. मिथिलेश तिवारी को संगठन में काम करने का अनुभव भी प्राप्त है. मिथिलेश तिवारी सम्राट चौधरी की टीम में महामंत्री रह चुके हैं.

'मुझ जैसे कार्यकर्ता पर पार्टी ने भरोसा जताया' : ईटीवी भारत से खास बातचीत के दौरान बिहार सरकार के मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि मुझ जैसे कार्यकर्ता पर पार्टी ने भरोसा जताया है, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है. मिथिलेश तिवारी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसे लक्ष्य को हम टीम सम्राट के नेतृत्व में हासिल करेंगे.

''मेरे कंधों पर पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है, मैं सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं. खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं हम टीम सम्राट बनकर काम करेंगे और प्रधानमंत्री के सपने को सच करेंगे.''- मिथिलेश तिवारी, मंत्री, बिहार सरकार

लोकसभा चुनाव लड़े थे मिथिलेश तिवारी : मिथिलेश तिवारी लोकसभा चुनाव भी लड़े थे, हालांकि वह चुनाव हार गए थे और बक्सर लोकसभा सीट राष्ट्रीय जनता दल के खाते में चली गयी थी. विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने एक बार फिर मिथिलेश तिवारी को मौका दिया और मिथिलेश तिवारी को बैकुंठपुर विधानसभा से पार्टी ने टिकट दिया और वह चुनाव जीतने में कामयाब हुए. मिथिलेश तिवारी दूसरी बार विधायक बने हैं.

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