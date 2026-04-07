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रामगढ़ में स्पंज प्लांट ब्लास्ट पर मंत्री का त्वरित एक्शनः आश्रितों को दिया मुआवजा, जांच के लिए कमेटी गठित

रामगढ़ में परिजनों से मुलाकात करते मंत्री और विधायक ( Etv Bharat )

रामगढ़ः जिला के हेसला स्थित स्पंज प्लांट झारखंड इस्पात प्लांट प्राइवेट लिमिटेड में सोमवार 6 अप्रैल को हुए भीषण हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया.

इंडक्शन फर्नेस में अचानक हुई दुर्घटना में 9 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए जिसमें से गंभीर रूप से घायल 3 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 6 अन्य गंभीर रूप से घायल मजदूरों का इलाज रांची में चल रहा है. जिनमें से क्यों की हालत गंभीर बताई जा रही है.

देर रात तक घटना के विरोध में जनप्रतिनिधियों द्वारा प्लांट गेट के बाहर मुआवजे की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन दिया गया. मुआवजे की सहमति बनी तब जाकर प्लांट गेट से धरना खत्म हुआ पूरे मामले की जानकारी मिलने के बाद झारखंड सरकार के श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास मंत्री संजय यादव ने तत्काल संज्ञान लेते हुए विभागीय सचिव को हाई लेवल जांच कमेटी गठित करने का निर्देश दिया.

रामगढ़ दौरे पर मंत्री और विधायक (ETV Bharat)

झारखंड सरकार के श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास मंत्री संजय यादव ने आज मंगलवार 7 अप्रैल को रांची स्थित पहुंचकर इलाजरत मजदूरों का हालचाल जाना. अस्पताल प्रबंधन को स्पष्ट निर्देश दिया कि घायलों को हरसंभव बेहतर इलाज उपलब्ध कराया जाए और इलाज का पूरा खर्च सरकार उठाएगी.

इसके बाद झारखंड सरकार के श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास मंत्री संजय यादव रामगढ़ पहुंचकर मृतकों के आश्रितों के घर गए और प्रत्येक मृतक परिवार को कंपनी द्वारा 21-21 लाख रुपए का चेक सौंपा गया. मंत्री ने अपने स्तर से 21-21 हजार रुपये की आर्थिक सहायता भी दी.