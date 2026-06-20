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गरगा डैम जलकर विवाद: 1962 से बकाया वसूली पर सरकार सख्त, मंत्री ने कमेटी बनाने का दिया निर्देश

बोकारोः जिला सर्किट हाउस में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने जिला प्रशासन और सेल अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. यह बैठक बोकारो स्टील द्वारा गरगा डैम के पानी के इस्तेमाल और 1962 से लंबित जलकर की वसूली को लेकर की गयी.

इस बैठक में मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार को जलकर वसूलने का अधिकार है. इस मामले की जांच के लिए एक कमेटी गठित करने का निर्देश दिया गया है.

बोकारो सर्किट हाउस में आयोजित बैठक में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक तथा सेल के अधिकारियों के साथ गरगा डैम के पानी के उपयोग और बकाया जलकर के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की. मंत्री ने कहा कि बोकारो स्टील प्रबंधन 1962 से गरगा डैम के पानी का उपयोग कर रहा है और पानी की आपूर्ति कर राजस्व भी अर्जित कर रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से पानी लेने पर सेल द्वारा जलकर की मांग किया जाना हास्यास्पद है.