गरगा डैम जलकर विवाद: 1962 से बकाया वसूली पर सरकार सख्त, मंत्री ने कमेटी बनाने का दिया निर्देश
बोकारो में मंत्री ने जल कर मामले पर जिला प्रशासन और सेल अधिकारियों के साथ बैठक की.
Published : June 20, 2026 at 10:55 PM IST
बोकारोः जिला सर्किट हाउस में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने जिला प्रशासन और सेल अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. यह बैठक बोकारो स्टील द्वारा गरगा डैम के पानी के इस्तेमाल और 1962 से लंबित जलकर की वसूली को लेकर की गयी.
इस बैठक में मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार को जलकर वसूलने का अधिकार है. इस मामले की जांच के लिए एक कमेटी गठित करने का निर्देश दिया गया है.
बोकारो सर्किट हाउस में आयोजित बैठक में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक तथा सेल के अधिकारियों के साथ गरगा डैम के पानी के उपयोग और बकाया जलकर के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की. मंत्री ने कहा कि बोकारो स्टील प्रबंधन 1962 से गरगा डैम के पानी का उपयोग कर रहा है और पानी की आपूर्ति कर राजस्व भी अर्जित कर रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से पानी लेने पर सेल द्वारा जलकर की मांग किया जाना हास्यास्पद है.
1962 से बोकारो स्टील पानी का इस्तेमाल कर रहा है और उसे बेचने का भी काम कर रहा है. इस पूरे मामले की जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई है. कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद बकाया जलकर की राशि की वसूली की जाएगी, ताकि राज्य के राजकोष को मजबूत किया जा सके. –योगेंद्र प्रसाद, मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग.
मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार को जलकर वसूलने का वैधानिक अधिकार प्राप्त है. हालांकि, सेल अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने नदी के पानी का उपयोग नहीं किया, बल्कि डैम के निर्माण में उनकी भूमिका रही है. मामले की वस्तुस्थिति स्पष्ट करने के लिए मंत्री ने उपायुक्त को एक कमेटी गठित करने का निर्देश दिया है. यह कमेटी जल उपयोग की जांच करेगी और बकाया जलकर की राशि का आकलन कर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी.
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